Taylor Fritz maakte in de achtste finales van de US Open een einde aan een belabberde reeks van Amerikaanse tennissers die massaal naar huis moesten. De virtuele nummer vier van de wereld heeft de druk van de natie op zijn schouders, nu hij nog de enige Amerikaanse man in het hoofdtoernooi van de Grand Slam (enkelspel) is.

Fritz moest voor eigen publiek genoegen nemen met een plek in Louis Armstrong Stadium, 'baan 2' van de US Open in New York. Centre court was gereserveerd voor Novak Djokovic, die in drie sets een plekje in de kwartfinale boekte. Fritz wist dat hij de 24-voudig Grand Slam-winnaar zou gaan treffen als hij zelf afrekende met zijn tegenstander Tomas Machac in de achtste finales. Fritz liet er geen gras over groeien en sloeg zich in ruim anderhalf uur langs de Tsjech zonder ook maar een breekpunt tegen te krijgen.

Last man standing

Fritz heeft de steun van het publiek achter zich in zijn jacht op de tweede achtereenvolgende finale op Flushing Meadows. Vorig jaar verloor hij de finale, maar nu is hij hard op weg om weer een goede prestatie neer te zetten. De US Open snakt naar Amerikaans succes, want de laatste man uit de Verenigde Staten die het toernooi won, was Andy Roddick in 2003. Fritz is nu de 'last man standing', maar de hoop was op veel meer landgenoten gericht.

Amerikanen naar huis

In de derde ronde vlogen landgenoten Tommy Paul, Frances Tiafoe én Ben Shelton er de afgelopen dagen uit. Vooral de opgave van Shelton tegen Adrian Mannarino bij een 2-2 setstand, deed heel veel pijn in Amerika. Ook bij Fritz, die zijn landgenoten één voor één zag sneuvelen. "Het is een zware week geweest voor de jongens. Ik had dit allemaal echt niet verwacht. Ik had echt een goed gevoel over de kansen voor hen deze week, maar uiteindelijk ben ik vooral heel blij dat ik hier sta. Ik ben blij dat ik de last man standing ben en hopelijk krijg ik nu alle fans achter me", sprak hij na de zege op Machac.

Novak Djokovic

In de kwartfinale wacht Fritz een tegenstander van formaat: Novak Djokovic. De Servische toptennisser jaagt op Grand Slam nummer 25, maar kampte onderweg naar de laatste acht met flink wat fysieke ongemakken. Hij heeft wel een mentaal voordeel ten opzichte van de Amerikaan, want alle tien de onderlinge duels gingen zijn kant op.

