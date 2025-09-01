Toptennissters Barbora Krejcikova en Taylor Townsend maakten er een waar spektakel van op de US Open. De Tsjechische maakte een einde aan de schitterende opmars van haar Amerikaanse opponent in de achtste finales van de Grand Slam. Ze overleefde liefst acht matchpoints en kreeg ook alle andere toptennissers in New York op het puntje van hun stoel.

De 29-jarige Krejcikova boekte na een ware thriller tegen haar leeftijdsgenote een plekje in de kwartfinale, maar vraag niet hoe. Na ruim drie uur tennis van het hoogste niveau was het pas klaar. Ze overleefde dus liefst acht matchpoints tegen Townsend, een record. De eindstand was 1-6, 7-6 (13), 6-3. Krejcikova, Grand Slam-winnares op Roland Garros en Wimbledon, kende een onzeker 2025. Geplaagd door blessures, vond ze haar vorm net op tijd voor de US Open.

Ommekeer

Zondag, in de achtste finales, leek ze volledig overrompeld door het offensief van Townsend. De Tsjechische maakte liefst 14 onnodige fouten in de eerste set.. Ze verloor met 1-6 en bleef gedomineerd worden tot een 1-3 achterstand in de tweede set. Haar eerste servicepercentage ging omhoog en haar forehand begon makkelijke punten op te leveren. Het mondde uit in een epische tiebreak, waarin Taylor maar liefst 7 matchpoints onbenut liet. Eerder had ze er al één gehad op 5-4.

Iedereen verzamelt zich rond de schermen

De rally's waren zo intens en meeslepend dat alles stilviel op het complex in New York. Spelers die aan het opwarmen waren, lieten alles vallen en verzamelden zich voor de televisieschermen in de kleedkamers. Barbora won de tiebreak met 15-13 en sleepte de partij naar een beslissende set. Townsend was duidelijk aangeslagen door de gemiste kansen en moest haar meerdere erkennen. In de kwartfinales treft Krejcikova een andere Amerikaanse, Jessica Pegula, de nummer vier van de wereld.

'Mijn god'

"Mijn God, wat een wedstrijd! Een paar maanden geleden was ik geblesseerd, ik kon niet eens in de buurt van de baan komen. Ik had zoveel rugpijn dat ik niet wist of ik ooit nog zou kunnen spelen. Het is een enorm voorrecht om hier te zijn", sprak ze direct na afloop op de baan.

