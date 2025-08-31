Jannik Sinner plaatste zich zaterdag met flink wat moeite voor de achtste finales van de US Open, maar na afloop ging het vooral over zijn privéleven. De Italiaanse nummer 1 van de wereld werd door een camera 'betrapt' toen hij op zijn telefoon bezig was. Wat daarop te zien was, heeft voor flinke speculaties gezorgd over zijn liefdesleven.

Sinner werd na de partij gefilmd in de catacomben en te zien was hoe hij zijn telefoon van het vergrendelscherm haalde. Het viel echter op dat daar een vrouw te zien was en online wordt er dan ook volop gespeculeerd over wie dat precies was. Fans zijn er namelijk van overtuiged dat het niemand minder dan het Deense model Laila Hasanovic is, waarmee Sinner al eerder in verband werd gebracht.

Hasanovic is geen onbekende in de sportwereld, want zij is de ex-vriendin van een voormalig F1-coureur. Het model was ruim een jaar samen met Mick Schumacher, de zoon van racelegende Michael. Zij zetten eerder dit jaar echter een punt achter hun relatie. Sinsdien werd Hasanovic al meerdere keren gezien rond wedstrijden van Sinner, maar de twee hebben zich nog niet uitgelaten over hun onderlinge band. De Italiaan biechtte voor de US Open wel op dat hij verliefd is, maar wilde toen niet zeggen wie de gelukkige was.

Liefdesleven Sinner

Sinner vierde zijn titel vorig jaar nog samen met collega Anna Kalinskaya, maar de relatie tussen de twee tennissers kwam in het najaar van 2024 tot een einde. Sindsdien werd hij al meerdere keren in verband gebracht met een nieuwe liefde. Zo dook zijn ex Maria Braccini vaak op in plaatsen waar hij tenniste en werd Sinner in het voorjaar nog zoenend gespot met model Lara Leito.

Titelverdediger in New York

Sinner is samen met Carlos Alcaraz de grote favoriet op de US Open. De Italiaan is haast onverslaanbaar op hardcourt, want hij won de laatste drie Grand Slams die op die ondergrond werden gespeeld. In de derde ronde had hij zaterdag wel erg lastig met Denis Shapovalov. De Canadees won de eerste set en nam later in de derde set ook een 3-0 voorsprong, maar Sinner wist uiteindelijk toch in vier sets te winnen. De titelverdediger treft maandag in de achtste finales de Kazach Alexander Bublik.

