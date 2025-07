Tallon Griekspoor verloor in de eerste ronde op Wimbledon kansloos van Jenson Brooksby, maar ook voor de Amerikaan zit het toernooi er inmiddels alweer op. De beul van de Nederlander maakte op het heilige gras in Londen kennis met een supertalent en dat liep niet goed af.

Brooksby kwam in topvorm naar Wimbledon na zijn finaleplaats in Eastbourne vorige week en hij was voor Griekspoor dan ook geen fijne tegenstander in de eerste ronde. De Nederlander speelde tot overmaat van ramp zelf dramatisch, mopperde erop los en werd moeiteloos aan de kant geschoven door Brooksby.

Chagrijnige Tallon Griekspoor doet landgenoot pijn op Wimbledon: 'Ik heb er geen zin in' Tallon Griekspoor liep met een lijf vol chagrijn van de baan na zijn eerste ronde van het enkelspel van Wimbledon. De Nederlandse toptennisser kon zijn gewonnen grastitel op Mallorca geen vervolg geven. Hij ging pijnlijk onderuit tegen de Amerikaan Jenson Brooksby en had daarna een wrede boodschap voor zijn landgenoot en collega Botic van de Zandschulp.

Supertalent verslaat Brooksby

De Amerikaan moest twee dagen later weer aan de bak en kwam toen een van de grootste tennistalenten tegen. Brooksby trof in de tweede ronde namelijk de 18-jarige Joao Fonseca. De Braziliaan wordt een grote toekomst voorspeld door de meeste tenniskenners en hij liet woensdag zien waarom.

Live Wimbledon | Tijd tikt voor Botic van de Zandschulp op heilige gras in Londen Het tennisgeweld op Wimbledon is sinds maandag helemaal losgebarsten. Na de uitschakeling van Tallon Griekspoor (mannen) en Arantxa Rus (vrouwen), zijn er nog drie landgenoten over op het Engelse gras. Botic van de Zandschulp komt woensdag weer in actie op de derde Grand Slam van het jaar. Check hier het programma en de uitslagen.

De jonge Fonseca serveerde sterk in de eerste set en had aan één break genoeg om de set te pakken. Brooksby pakte vervolgens de tweede set, maar in het vervolg was Fonseca de betere. De verschillen waren niet groot, maar de Braziliaan bleef koeler op de belangrijke momenten en pakte de zege in vier sets.

Jongste speler in derde ronde sinds 2011

Fonseca is door zijn zege op Brooksby de jongste speler sinds 2011 die de derde ronde bij de mannen weet te halen. Toen lukte dat de Australiër Bernard Tomic, die uiteindelijk zelfs de kwartfinales wist te halen. Daarin sneuvelde hij tegen latere winnaar Novak Djokovic.

Regerend winnares zorgt voor scheve gezichten op Wimbledon met opmerkelijke kledingkeuze Regerend winnares Barbora Krejcikova heeft voor een storm aan commotie gezorgd vanwege haar opvallende dresscode op Wimbledon. De Tsjechische toptennisster voldeed aan de traditionele regels, maar koos ondanks een schappelijke temperatuur voor iets warms.

Het is voor Fonseca te hopen dat zijn carrière beter zal verlopen dan Tomic, want de Australiër maakte er vervolgens een potje van. Hij haalde nooit meer de kwartfinales op een grandslamtoernooi en kwam vaker in het nieuws door randzaken dan met zijn tennisresultaten.

Grote kans voor Fonseca

Voor Fonseca, die eerder dit jaar al knap won van Andrey Rublev op de Australian Open, ligt er een grote kans om voor het eerst in zijn carrière de laatste zestien op een Grand Slam te halen. Hij speelt in de derde ronde namelijk tegen qualifier Nicolas Jarry. De Chileen is de huidige nummer 145 van de wereld, maar stond een jaar geleden wel nog zestiende. Jarry won eerder dit toernooi van Holger Rune.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.