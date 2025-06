Tallon Griekspoor liep met een lijf vol chagrijn van de baan na zijn eerste ronde van het enkelspel van Wimbledon. De Nederlandse toptennisser kon zijn gewonnen grastitel op Mallorca geen vervolg geven. Hij ging pijnlijk onderuit tegen de Amerikaan Jenson Brooksby en had daarna een wrede boodschap voor zijn landgenoot en collega Botic van de Zandschulp.

Tennisser Tallon Griekspoor komt namelijk niet meer in actie op Wimbledon. De 28-jarige Nederlander meldt zich af voor het dubbelspel, waarin hij samen met Botic van de Zandschulp zou spelen. Dat zei Griekspoor na zijn verloren partij in het enkelspel tegen de Amerikaan Jenson Brooksby. "Nu ga ik op vakantie. Ik sta nog in de dubbel, maar ik zal mijn partner melden dat het 'm niet gaat worden", vertelde Griekspoor kort na zijn uitschakeling. "We hebben er van tevoren over gesproken. Ik heb geen zin om hier voor een dubbel te blijven."

Gefrustreerde Tallon Griekspoor moet zware tegenslag slikken op Wimbledon: 'Wat een grap' Tallon Griekspoor reisde in topvorm af naar Wimbledon na het binnenhalen van de titel op Mallorca, maar het derde grandslamtoernooi van het jaar is uitgelopen op een deceptie. De mopperende Nederlander speelde in de eerste ronde tegen Jenson Brooksby een dramatische partij en dus viel het doek: 2-6, 5-7, 3-6.

Harde boodschap voor Botic van de Zandschulp

Die boodschap is erg zuur voor Van de Zandschulp, die zich door de beslissing van zijn dubbelpartner noodgedwongen ook terug moet trekken uit het dubbeltoernooi van Wimbledon. Hij is nog wel actief in het enkelspel. Sterker nog: Van de Zandschulp is op weg naar een stunt tegen de veel hoger geplaatste Matteo Arnaldi. Maar de umpire maakte maandagavond wel vroegtijdig een einde aan de partij.

Botic van de Zandschulp hard op weg naar stunt op Wimbledon, maar umpire stopt partij vroegtijdig Botic van de Zandschulp leek maandag te gaan stunten op Wimbledon, maar de omstandigheden gooiden roet in het eten. De Nederlander kon vanwege de duisternis zijn partij tegen Matteo Arnaldi niet afmaken. Van de Zandschulp leidt met 2-0 in sets, maar moet dinsdag terugkomen om de wedstrijd uit te spelen.

'Ik kies nu voor mezelf'

Griekspoor miste het eerste deel van het grasseizoen vanwege een buikspierblessure. Hij maakte vorige week zijn rentree op Mallorca, waar hij zaterdag meteen de titel veroverde. De blessure speelde geen rol bij het afzeggen voor het dubbelspel. "Daar heb ik absoluut geen reactie van gehad, dus dat is goed. Alleen fysiek en mentaal zijn het twee lastige dagen geweest. Daar probeer je zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat is niet gelukt. Dit is mijn enige kans om ergens vakantie te pakken in het jaar. Ik kies nu voor mezelf en ga rust nemen", aldus Griekspoor.

Tallon Griekspoor laat enorme kans liggen op Wimbledon: Nederlander vergeet te profiteren van grote stunt Tallon Griekspoor leek een gouden kans te hebben gekregen om eindelijk een keertje ver te gaan komen op Wimbledon. De Nederlandse toptennisser zag een wereldtopper in zijn gedeelte van het schema verliezen en dus lag de weg naar de vierde ronde helemaal open. Hij vergat echter te profiteren.

Goed nieuws voor andere Nederlander?

Van de Zandschulp en Griekspoor zouden woensdag beginnen aan het dubbeltoernooi van Wimbledon. Hun eerste tegenstander zou het als vijfde geplaatste koppel Julian Cash/Lloyd Glasspool zijn. De Britten spelen voor eigen publiek en krijgen nu waarschijnlijk een tegenstander van de reservelijst door de late terugtrekking van het Nederlandse duo. Dat zou zomaar een andere Nederlander kunnen zijn. David Pel staat samen met Australiër Rinky Hijikata bovenaan de reservelijst en mag dus hopen op een uitnodiging.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.