Regerend winnares Barbora Krejcikova heeft voor een storm aan commotie gezorgd vanwege haar opvallende dresscode op Wimbledon. De Tsjechische toptennisster voldeed aan de traditionele regels, maar koos ondanks een schappelijke temperatuur voor iets warms.

Wit, wit en nog eens wit. Dat staat in de kledingvoorschriften voor Wimbledon. Krejcikova voldeed 100 procent aan die eisen. De titelhoudster droeg een witte cap, witte rok, witte schoenen, een wit shirt met lange mouwen en een witte legging. Vooral over die laatste twee kledingstukken verbaasde men zich in Londen. De temperatuur was geen 33 graden zoals op de eerste twee dagen, maar met 22 was het alsnog goed te doen op het gras. Daar dacht Krejcikova anders over.

In haar dubbelpartij met Chan Hao-ching was de Tsjechische helemaal ingepakt. Dat terwijl haar teamgenote het hield bij een shirt met lange mouwen. Overigens won Krejcikova samen met haar dubbelpartner Chan eenvoudig in twee sets van het Kazachs-Amerikaanse duo Yulia Putintseva/Peyton Stearns: 7-6 6-2.

Krejcikova (wrapped up warm) and Chan are a set and a break up on Putinseva and Stearns 😀#wimbledon pic.twitter.com/45M1S8WWMi — Kvittycat (@kvittycat53) July 2, 2025

Wisselvallige tijden

Vorig jaar won Krejcikova Wimbledon door in de finale Jasmine Paolini uit Italië te verslaan. Maar de Tsjechische hikte daarna tegen een veelvoorkomend probleem aan: blessures. Daardoor miste ze eerder dit jaar de Australian Open, waarna ze vlak voor Roland Garros terugkwam. Daar eindigde het toernooi al na twee rondes.

In de voorbereiding op Wimbledon ging het opnieuw mis voor Krejcikova en was het maar de vraag of ze haar titel kon verdedigen. Ze kwam tot de kwartfinales van het grastoernooi van Eastbourne, maar haakte vervolgens af met een blessure. De Tsjechische won de race tegen de klok en pakte in de eerste ronde een overwinning op het toptalent Alexandra Eala uit de Filipijnen. Voorafgaand aan die partij had Krejcikova een opmerkelijk verzoek.

Ze wilde witte handdoeken van de umpire. "Die andere pluizen te veel", beargumenteerde Krejcikova. Helaas kwam ze van een koude kermis thuis, want alles is wit op Wimbledon behalve de handdoeken. Die zijn groen met blauw.

Bron video: Eurosport/HBO Max

