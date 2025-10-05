Toptennisser Tallon Griekspoor heeft een memorabele zondag achter de rug. De Nederlander nam het tijdens de ATP Shanghai Masters op tegen Jannik Sinner. De nummer één van de wereldranglijst moest in de derde en beslissende set door een opzienbarend moment opgeven. Dat leverde Griekspoor de overwinning, maar ook een smak prijzengeld op.

Sinner won de eerste set via een tie-break, maar de Nederlander baarde opzien door met knap tennis de tweede set naar zich tot te trekken (7-5). Een derde set moest de beslissing brengen, maar die viel eerder dan gehoopt door een vervelend moment voor de Italiaan.

Opgave Jannik Sinner

In de derde set bij een 3-2 stand voor Griekspoor moest Sinner namelijk opgeven. Hij werd behandeld langs de lijn, maar al snel was duidelijk dat de Italiaan niet meer verder kon en moest opgeven.

Not how anyone wanted it to end 😢



Jannik Sinner is forced to retire hurt in the third set meaning Tallon Griekspoor progresses to the next round #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/QRowNyQwLx — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025

Hij hinkelde op zijn rechterbeen en moest vanweg de kramp door de fysio naar binnen worden geholpen. Daardoor won Griekspoor dus de partij en mag hij zich melden in de vierde ronde. Dinsdag treft hij Valentin Vacherot uit Monaco.

Kassa voor Tallon Griekspoor

Met de vierde ronde in the pocket is Griekspoor verzekerd van een mooi geldbedrag. De tennissers die net als Griekspoor de laatste zestien behalen, krijgen namelijk omgerekend bijna 88.000 euro. Als Griekspoor had verloren van Sinner, dan was had hij genoegen moeten nemen met slechts ruim 51.000 euro.

Nog veel meer prijzengeld mogelijk

Mocht Griekspoor dinsdag afrekenen met de Monegask, dan is het pas echt kassa. Winst in de vierde ronde en dus het bereiken van de kwartfinale resulteert in een bedrag van ruwweg 161.000 euro. Vervolgens kan de teller nog veel verder oplopen, want een in de halve finale ligt 282.900 klaar. De winnaar van het toernooi casht 957.634 euro, de verliezend finalist ruim de helft: 509.222 euro.

Moeilijke periode voor Griekspoor

Griekspoor lijkt op het juiste moment weer in vorm. Hij verloor voorafgaand aan het toernooi in Shanghai liefst zeven wedstrijden op rij en brak wederom met zijn coach Kristof Vliegen. Warempel was hij in de derde ronde, de ronde waarin hij instroomde, in drie sets te sterk voor de 24-jarige Amerikaan Jenson Brooksby: 6-1, 1-6, 6-1.