Tallon Griekspoor heeft voor het eerst gereageerd op zijn plotselinge breuk met coach Kristof Vliegen. De Nederlandse nummer één vertelt dat de samenwerking, die pas drie maanden geleden nieuw leven werd ingeblazen, niet meer werkte zoals gehoopt.

Griekspoor zegt in het gesprek met Ziggo Sport dat het besluit niet over één nacht ijs ging. "We hebben drie maanden geprobeerd, drie maanden redelijk gestruggeld met elkaar", vertelt hij. "We zijn op zoek gegaan naar antwoorden, naar misschien een nieuwe manier van werken, naar oplossingen. We hebben veel met elkaar gesproken, maar kwamen uiteindelijk niet meer op dezelfde plek uit. Dan moet je helaas besluiten om er een einde aan te maken."

De 28-jarige Nederlander en Vliegen hebben een lange geschiedenis samen. Onder diens leiding brak Griekspoor in 2022 door op de ATP Tour en won hij zijn eerste titels. De hernieuwde samenwerking moest hem uit zijn vormdip trekken, maar leverde niet het gewenste resultaat op. “We hebben weinig wedstrijden gewonnen en ik had niet het gevoel dat ik stappen vooruit zette,” aldus Griekspoor.

'Dit werkte niet meer'

De hernieuwde samenwerking begon nog hoopvol. Meteen in hun eerste week samen pakte Griekspoor de titel in Mallorca. "Ik kwam net terug van een blessure", zegt hij. "Ik speelde daar niet geweldig, maar serveerde goed en was clutch op de belangrijke momenten. Daarna is het helaas bergafwaarts gegaan."

In de maanden daarna verloor de Nederlander meerdere partijen waarin hij kansen had, maar ze niet wist te grijpen. "Ik heb veel onrust gevoeld en het niveau dat ik wil halen, is er gewoon niet uitgekomen", aldus Griekspoor, die benadrukt dat er geen sprake was van ruzie. "We hebben een groot verleden samen en veel successen geboekt, maar dit werkte niet meer."

Vierde coach in een jaar tijd

De breuk met Vliegen is al de vierde in een jaar tijd voor Griekspoor. Eerder werkte hij kort samen met Dennis Sporrel en oud-topper Xavier Malisse, voordat hij terugkeerde bij zijn oude vertrouweling. Nu komt ook die derde periode met Vliegen tot een einde.

Griekspoor doorbreekt zijn negatieve reeks

Sportief gezien was er dit weekend wél goed nieuws. Op de Shanghai Masters brak Griekspoor eindelijk zijn negatieve reeks van zeven nederlagen op rij. De Nederlander won zijn openingswedstrijd van Jenson Brooksby met 6-1, 1-6, 6-1 en nam daarmee revanche voor zijn verlies op Wimbledon eerder dit jaar.

De overwinning leverde hem niet alleen vertrouwen op, maar ook een enorme test: zondag neemt Griekspoor het in de tweede ronde op tegen Jannik Sinner, de hoogstgeplaatste speler in Shanghai na de afmelding van Carlos Alcaraz. De Italiaan won alle zes eerdere ontmoetingen tussen beide spelers.