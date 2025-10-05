Tallon Griekspoor heeft op tamelijk bizarre wijze gewonnen van toptennisser Jannik Sinner. De Nederlander speelde uitstekend tegen de wereldtopper en kwam op 1-1 in sets. In de derde set moest de Italiaan ineens opgeven met een knieblessure.

Griekspoor begon uitstekend aan de partij tegen de nummer twee van de wereld. De Nederlander kwam in de eerste set liefst zes keer op voorsprong, maar Sinner wist er toch een tiebreak uit te slepen. Bij een 6-6 stand trok de Italiaan ook nog eens aan het langste eind. Vervolgens liet hij zijn klasse zien door de tiebreak met 7-3 te winnen.

Ook in de tweede set ging het gelijk op. Bij een 3-3 stand riep de fysio van Griekspoor: 'Hij is niet comfortabel, dus blijf druk zetten!' Sinner wist maar niet bij de Nederlander weg te lopen en zag Griekspoor zelfs op een 6-5 voorsprong komen. De regerend kampioen van Roland Garros en Wimbledon moest uiteindelijk toestaan dat de set naar onze landgenoot ging: 7-5 en dus werd het 1-1 in sets.

Verschrikkelijk moment Sinner

In de derde set moest Sinner opgeven wegens een knieblessure. Hij werd nog wel behandeld langs de lijn, maar de topspeler kon niet meer dan hinken op zijn rechterbeen. Sinner moest door zijn fysio van het veld worden gesleept. Griekspoor, de huidige nummer 27 van de wereld, begon met een bye aan de Shanghai Masters en rekende vervolgens in de tweede ronde af met Jenson Brooksby uit de Verenigde Staten. Na de zege op Sinner neemt hij het in de vierde ronde op tegen Valentin Vacherot uit Monaco. Griekspoor is door het bereiken van de achtste finales wel al ruim 100.000 dollar rijker.

Jesper de Jong

Met Jesper de Jong heeft Nederland nog een ijzer in het vuur. De nummer 81 van de mondiale ranglijst speelt maandag tegen Felix Auger-Aliassime (11e).

Recente breuk

Griekspoor brak onlangs met coach Kristof Vliegen, die pas een paar maanden (opnieuw) zijn trainer was. "We hebben drie maanden geprobeerd, drie maanden redelijk gestruggeld met elkaar", sprak hij in gesprek met Ziggo Sport. "We zijn op zoek gegaan naar antwoorden, naar misschien een nieuwe manier van werken, naar oplossingen. We hebben veel met elkaar gesproken, maar kwamen uiteindelijk niet meer op dezelfde plek uit. Dan moet je helaas besluiten om er een einde aan te maken."