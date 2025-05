Tallon Griekspoor moet unieke kans op Roland Garros met hulp van Roger Federer gaan benutten

Tenniskenners roepen al jaren dat Tallon Griekspoor de stap naar de absolute top kan zetten, maar vooralsnog is hem dat nog niet gelukt. Op Roland Garros moet het nu gaan gebeuren, want volgens tenniswatcher Noah Hoogenboezem ligt er een unieke kans in Parijs en om die te benutten, hoeft hij alleen maar af te kijken bij niemand minder dan Roger Federer.

"Ik weet zelf wat ik moet doen op de baan", die woorden sprak Griekspoor na zijn zege op Marcos Giron in de eerste ronde op Roland Garros. De Nederlander versleet de afgelopen tijd meer coaches dan een gemiddelde Italiaanse voetbalclub die tegen degradatie strijdt, maar een probleem lijkt dat dus niet.

Tallon Griekspoor kondigt toekomstplan aan na dubbele breuk: 'Weet nog niet hoelang het duurt' Tallon Griekspoor moest maandag op Roland Garros tegen de Amerikaan Marcos Giron even op gang komen, maar de Nederlander sloeg zich uiteindelijk toch naar de tweede ronde. Dat deed hij zonder coach, want Griekspoor brak onlangs met allebei zijn trainers. De Nederlander liet na afloop weten wel op zoek te zijn.

Wachten op doorbraak

Na het afscheid van Kristof Vliegen aan het einde van 2024 stelde hij Dennis Sporrel aan als nieuwe coach en later kwam daar Xavier Malisse bij. De twee vertrokken echter kort na elkaar en dus staat Griekspoor er nagenoeg alleen voor. Alleen zijn fysio reist hem de hele tijd achterna, maar die is, zo liet de tennisser in gesprek met de NOS weten, bijna de hele dag bezig met het wassen van zijn handen om te voorkomen dat het Sinner-scenario zich herhaalt.

Tallon Griekspoor speelt mogelijk pikant duel tegen ex van Russische tennisster die hem steunde op Roland Garros Tallon Griekspoor speelt donderdag zijn tweede ronde op Roland Garros tegen de Canadees Gabriel Diallo. De Nederlander is favoriet in die partij en dus kijken tennisfans met een schuin oog ook alvast naar zijn mogelijke tegenstander in de derde ronde. Daar wacht hem mogelijk een heel pikant duel en dat heeft allemaal te maken met de Russische tennisster die eerder deze week bij hem op de tribune opdook.

Het was geen ideale voorbereiding op wat misschien wel de zomer van de waarheid is voor Griekspoor. Al tijden hangt hij tussen de twintigste en veertigste plek op de wereldranglijst, maar het lukte hem nog niet om echt door te breken. Op grandslamtoernooien kwam hij nog nooit verder dan de derde ronde en dat moet in Parijs veranderen.

Unieke kans

In de stad van de liefde ligt voor hem een unieke kans om eindelijk eens verder te komen en daar mag hij zijn aankomende tegenstander voor bedanken. Gabriel Diallo rekende in de eerste ronde af met Francisco Cerundolo. De Argentijnse nummer 18 van de wereld is bezig aan een sterk jaar en werd gezien als een van de kanshebbers om ver te komen in Parijs, maar liet zich piepelen door de Canadees.

Voor Griekspoor betekent het dat de weg naar de derde ronde helemaal open ligt. En als hij, zoals kenners denken, echt een keertje de stap wil zetten naar de top dan mag dat ook niet het eindstation zijn. In de derde ronde speelt hij tegen Alexander Shevchenko of Ethan Quinn, die allebei niet in de top 100 staan. Alles lijkt dus de kant van de Nederlander op te vallen.

Schaatsende vriendin van Nederlandse toptennisser zorgt voor hilariteit: 'Dan ga je eerst zo dansen' Jesper de Jong neemt het donderdag op tegen Alexander Zverev op Roland Garros. Bij die wedstrijd is het interessant om op de trekjes van de Nederlandse toptennisser te letten, want die vindt zijn vriendin Pien Hersman nogal opvallend.

Het is het moment voor Griekspoor om de vierde ronde te halen en ook daarin is hij niet kansloos. Alexander Zverev lijkt dan de meest waarschijnlijke tegenstander en laat dat nu net de speler zijn die Griekspoor vorig jaar liet ontsnappen na een 4-1 voorsprong in de beslissende set. Tijd voor revanche dus.

In voetsporen van Federer

Dat Griekspoor in Parijs zonder coach speelt, mag ook geen excuus zijn. Dat liet niemand minder dan Roger Federer ooit al eens zien. De Zwitser nam aan het einde van 2003 afscheid van Peter Lundren, de coach onder wie hij dat jaar op Wimbledon zijn eerste grandslamtitel won. Federer speelde heel 2004 zonder coach en won toen de Australian Open, Wimbledon én de US Open.

Tennisicoon Serena Williams veroorzaakte enorme rel tijdens Roland Garros: 'Je moet respect tonen' Rafael Nadal werd zondag groots geëerd op Roland Garros. Met zijn pensioen zijn er inmiddels flink wat tennisiconen gestopt, want ook Roger Federer en Serena Williams hingen de afgelopen jaren hun racket aan de wilgen. Waar de organisatie alles op alles zette om het Nadal naar de zin te maken, gebeurde dat in het verleden niet bij Williams. De Amerikaanse veroorzaakte bij een van haar laatste deelnames namelijk een gigantische rel.

Enkele jaren later herhaalde hij het trucje opnieuw. In 2009 vervulde hij zonder coach zijn grote tennisdroom. Hij won Roland Garros en maakte zijn collectie Grand Slams compleet. De eenzame Zwitser pakte daarna nog de titel op Wimbledon en verloor de finales van de Australian Open en de US Open allebei in vijf sets.

Succes gegarandeerd

Zo’n reeks kunnen we van Griekspoor natuurlijk niet verwachten, maar er is geen enkele reden waarom hij voor het einde van deze week al de terugreis naar huis zou moeten maken. Hij weet tenslotte naar eigen zeggen prima wat hij moet doen op de baan. Mocht hij daar ergens deze dagen toch nog aan twijfelen dan hoeft hij zichzelf maar één vraag te stellen. Hoe zou Roger Federer dit aanpakken? Succes gegarandeerd.