Woedende toptennisser Tallon Griekspoor laat frustraties de vrije loop op Roland Garros: 'Mijn hele leven is zwaar'

Een opmerkelijk incident tijdens de wedstrijd van Tallon Griekspoor in de tweede ronde op Roland Garros. De Nederlandse toptennisser won tegen de Canadees Gabriel Diallo, maar barstte op een bepaald moment in woede uit. Even later moest ook zijn racket er nog aan geloven.

Griekspoor gaf in de eerste set een break voorsprong uit handen, maar wist die met een weergaloze lob toch nog met 7-5 te winnen. Je zou zeggen dat het hem vertrouwen had moeten geven, maar niets was minder waar. Diallo brak Griekspoor direct aan het begin van de tweede set en toen de Canadees op eigen service een 30-0 voorsprong pakte, liet Griekspoor zich helemaal gaan.

Toptennisser Tallon Griekspoor casht veel geld dankzij zege op Roland Garros Het leven lacht Tallon Griekspoor toe. De Nederlandse toptennisser heeft zich geplaatst voor de derde van Roland Garros en volgens Eurosport heeft hij een nieuwe liefde. Die zou hij kunnen verwennen met het gewonnen prijzengeld in Parijs.

De Nederlander tierde erop los tegen het vak waar alle bekenden van hem zaten: "Waarom geef ik ze altijd hoop? Je bent zo veel beter. Waarom win ik nooit makkelijk? Waarom maak ik het altijd moeilijk? Mijn hele leven is zwaar", verzuchtte de tennisser hardop. In zijn box was overigens ook de Russische tennisster Anastasia Potapova te vinden.

Racket sneuvelt

De tirade van Griekspoor leek te helpen, want hij won plots vier games op rij. Daarna kwam de klad er echter weer in. Diallo brak bij een 4-2 voorsprong voor de Nederlander terug en opnieuw liet Griekspoor zich gaan.

Dit is Anastasia Potapova: Russische vriendin van Tallon Griekspoor was eerder getrouwd met collega Anastasia Potapova won in 2016 de juniorentitel op Wimbledon, maar bij de senioren wist ze nog niet zo'n succes te boeken. De Russische tennisster haalde vorig jaar op Roland Garros de laatste zestien en dat blijft haar beste prestatie in Parijs na weer een vroege uitschakeling. Toch kwam ze voornamelijk in het nieuws door haar korte huwelijk met een collega-tennisser én doordat ze plotseling gespot werd in de buurt van Tallon Griekspoor.

De frustraties moesten eruit bij de nummer 34 van de wereld en deze keer moest zijn racket eraan geloven. Griekspoor knakte die doormidden op het gravel in Parijs en dat leverde hem een waarschuwing op van de umpire.

Overwinning

Wederom leek de uitbarsting hem niet echt slecht te doen, want de Nederlander won uiteindelijk de set via een tiebreak. Griekspoor kreeg daarna een enorme inzinking, maar hield in de vierde set het hoofd koel en pakte toch nog de zege. De nummer 34 van de wereld staat daardoor voor het tweede jaar op rij in de derde ronde.

Tallon Griekspoor moet met hulp van Roger Federer unieke kans op Roland Garros benutten Tenniskenners roepen al jaren dat Tallon Griekspoor de stap naar de absolute top kan zetten, maar vooralsnog is hem dat nog niet gelukt. Op Roland Garros moet het nu gaan gebeuren, want volgens tenniswatcher Noah Hoogenboezem ligt er een unieke kans in Parijs en om die te benutten, hoeft hij alleen maar af te kijken bij niemand minder dan Roger Federer.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.