Mopperende Tallon Griekspoor zet grote stap richting bijzondere mijlpaal op Roland Garros

Tallon Griekspoor heeft zijn beste prestatie op een grandslamtoernooi geëvenaard. De Nederlander mopperde erop los tijdens zijn tweede ronde op Roland Garros, maar versloeg de Canadees Gabriel Diallo na een merkwaardige partij uiteindelijk in vier sets: 7-5, 7-6, 1-6, 6-3. Griekspoor krijgt in Parijs komend weekend de kans om voor het eerst in zijn carrière de vierde ronde op een grandslamtoernooi te halen.

Griekspoor werd tegen Diallo opnieuw gesteund door de Russische tennisster Anastasia Potapova. Haar aanmoedigingen gaven de Nederlander in de beginfase vleugels, want hij kwam snel op een 4-1 voorsprong. Griekspoor maakte het echter nog spannend door daarna zijn service in te leveren, maar met een weergaloze lob pakte hij door een nieuwe break op 6-5 alsnog de set.

Die opsteker zorgde er niet voor dat hij kalmeerde, want hij mopperde erop los tijdens de tweede set die alle kanten opging. Beide spelers kwamen een break voor, maar uiteindelijk draaide het uit op een tiebreak. Griekspoor pakte ondanks een bizarre tirade en een gesloopt racket toch de set.

Griekspoor wint merkwaardige partij

Zelfs een 2-0 voorsprong zorgde niet voor rust in het spel bij Griekspoor. Diallo, die in de eerste ronde knap won van Francisco Cerundolo, stond in een vloek en een zucht met 4-0 voor in set drie en dat was voor de Nederlander het teken om energie te gaan sparen. Hij besloot weinig moeite meer te doen en zich volledig op de vierde set te richten.

Dat bleek een goede keuze, want met een schitterende passing brak hij de Canadees en kwam hij met 3-0 voor. Diallo zorgde echter weer voor een wending door terug te breken, maar leverde door een aantal dubbele fouten direct weer zijn service in en daarna maakte Griekspoor het alsnog af.

Mogelijk pikant duel

De 28-jarige Griekspoor treft in de volgende ronde de winnaar van het duel tussen Alexander Shevchenko en Ethan Quinn, twee spelers die allebei buiten de top 100 staan. Dat kan weleens een pikant duel worden, want de Kazachse tennisser heeft een verleden met Potapova, die deze week Griekspoor steunt in Parijs.

Jacht op bijzondere mijlpaal

Griekspoor staat voor de vijfde keer in zijn carrière in de derde ronde van een grandslamtoernooi. De vorige vier keer verloor hij echter en vooral aan zijn nederlaag van vorig jaar op Roland Garros zal hij nog weleens nachtmerries hebben. Hij stond toen tegen wereldtopper Alexander Zverev een dubbele break voor in de beslissende set, maar de Duitser won uiteindelijk toch.

Exit Jesper de Jong

De nummer 34 van de wereld is de laatste overgebleven Nederlander in het enkelspel op Roland Garros. Jesper de Jong sneuvelde eerder op de dag tegen Zverev en voegde zich daarmee in het rijtje met Arantxa Rus, Suzan Lamens en Botic van de Zandschulp. Zij werden eerder al uitgeschakeld in Parijs.

Alles over Roland Garros

