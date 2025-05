Tallon Griekspoor speelt mogelijk pikant duel tegen ex van Russische tennisster die hem aanmoedigt op Roland Garros

Tallon Griekspoor won donderdag zijn tweede ronde op Roland Garros tegen de Canadees Gabriel Diallo en dus mag hij vooruit gaan kijken op zijn partij in de volgende ronde. Daar wacht hem mogelijk een heel pikant duel en dat heeft allemaal te maken met de Russische tennisster die hem deze week uitbundig toejuicht vanaf de tribunes.

Griekspoor won donderdag in vier sets van Diallo en en werd toen gesteund door flink wat bekenden. Onder hen was ook Anastasia Potapova. Dat was niet voor het eerst dit jaar, want bij het toernooi van Indian Wells zat de Russische tennisster al in zijn spelersbox. Eerder deze week zat ook Griekspoor op de tribune bij haar partij. Eurosport-commentator Abe Kuijl merkte tijdens de partij van de Nederlander op dat de Russin zijn vriendin is.

Pikante derde ronde?

In die volgende ronde kan het weleens tot een heel pikant duel gaan komen en dat komt allemaal door de band tussen een van zijn mogelijke tegenstanders en Potapova. De beste Nederlandse tennisser van dit moment speelt in de derde ronde tegen de winnaar van het duel tussen Alexander Shevchenko en Ethan Quinn.

Shevchenko is de speler die een geschiedenis heeft met de Russische tennisster, want de twee hadden in het verleden een relatie en waren zelfs een tijdje getrouwd. Dat is nog niet zo lang geleden, want in december 2023 stapten ze in het huwelijksbootje en zo'n negen maanden later gingen ze uit elkaar. Het koppel maakte begin dit jaar pas de breuk bekend.

Mocht het van een ontmoeting tussen Griekspoor en Shevchenko komen dan is het dus de grote vraag of Potapova besluit om de Nederlander weer te komen steunen of dat ze besluit om een keertje over te slaan. Een eventuele partij tussen de twee wordt overigens zaterdag gespeeld.

Potapova

De Russiche kwam zelf ook nog in actie op Roland Garros. Potapova speelde woensdag tegen de Oekraïense Yulia Starodubtseva, mét Griekspoor op de tribune. Dat duel was beladen vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Starodubtseva won in twee sets. Voor Potapova zit het toernooi er dus op en ze heeft nu extra veel tijd om bij Griekspoor te kijken.

