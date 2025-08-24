Het avontuur van Tallon Griekspoor op de US Open was van korte duur. De 29-jarige Haarlemmer verloor al in de eerste ronde van de ervaren Fransman Adrian Mannarino en ligt er dus direct uit. Toch levert zijn deelname hem, ondanks de teleurstelling, nog altijd een fors bedrag aan prijzengeld op.

Griekspoor kreeg de hele partij weinig grip op het spel van de linkshandige Fransman. Mannarino dicteerde met zijn variatie en koelbloedigheid en was vooral ijzersterk met zijn returns. De Nederlander had moeite om zijn eigen niveau te halen en kwam nauwelijks tot makkelijke punten op de service. Op de belangrijke momenten trok de routinier telkens aan het langste eind, waardoor Griekspoor nooit echt in de wedstrijd kwam. Vooral de laatste set, die met 6-0 naar Mannarino ging, maakte de nederlaag extra pijnlijk.

Het contrast met eerdere optredens in New York was groot. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de derde ronde, zijn beste prestatie op de US Open tot dan toe. Ook dit voorjaar liet hij op Roland Garros zien dat hij op grandslamniveau kan meedraaien, met een knappe vierde ronde als hoogtepunt. Dit keer kwam hij echter geen moment in de buurt van zijn topvorm.

Financiële meevaller

Sportief gezien is het een forse klap, maar financieel houdt Griekspoor er nog wel iets aan over. Deelname aan de hoofdtoernooi van de US Open levert hem 94.000 euro op. Daarmee verdient hij in één klap meer dan tijdens zijn hele korte voorbereiding in Toronto en Cincinnati, waar vroege nederlagen de toon zetten. Toch is het een hard gelach met welk bedrag hij anders had kunnen weglopen.

Wat het had kunnen zijn

Dat bedrag verbleekt echter bij de sommen die verderop in het toernooi worden verdeeld. Elke ronde levert een forse bonus op: 132.000 euro voor de tweede ronde, 203.000 euro voor de derde en 343.000 euro voor de laatste zestien. In de kwartfinales stijgt het prijzengeld naar 566.000 euro en halvefinalisten krijgen zelfs ruim 1 miljoen euro. De uiteindelijke winnaar mag een cheque van 4,3 miljoen euro in ontvangst nemen.

Voor Griekspoor blijft het dit keer bij het bedrag van de eerste ronde. Een aardige financiële bijvangst, maar sportief gezien stelt het weinig voor. Juist het contrast tussen de forse geldprijzen en de snelle uitschakeling onderstreept hoe teleurstellend zijn optreden in New York was.

Vormdip blijft voortduren

De uitschakeling past in een bredere trend. Sinds half juli heeft Griekspoor geen wedstrijd meer gewonnen en stapelden de vroege exits zich op. In Toronto, Cincinnati en nu dus ook op de US Open was de eerste ronde meteen het eindstation. Voor de Nederlandse nummer 30 van de wereld is dat een pijnlijke reeks, zeker omdat hij dit seizoen juist liet zien dat hij stappen kan maken op het hoogste podium. Zaak voor Griekspoor om deze crisis snel het hoofd te bieden.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.