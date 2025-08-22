Toptennisser Tallon Griekspoor heeft een bommetje gedropt in aanloop naar de US Open. De beste tennisser van Nederland neemt niet deel aan de Davis Cup later dit jaar en dat heeft een opmerkelijke reden. De 29-jarige Haarlemmer spreekt over een situatie die 'geëscaleerd' is.

Griekspoor verkeert absoluut niet in topvorm, maar moet zondag in de eerste ronde van de US Open wel aantreden tegenover de Fransman Adrian Mannarino. De nummer 75 van de wereld lijkt op papier een prima tegenstander. Toch zorgt Mannarino geregeld voor een verrassing op belangrijke toernooien.

Escalatie op Davis Cup

Direct na de US Open staat de kwalificatieronde van de Davis Cup op het programma. Nederland speelt in Groningen tegen Argentinië, zónder Griekspoor - die vorig jaar nog de finale haalde aan de zijde van Botic van de Zandschulp. In De Telegraaf onthult Griekspoor de opmerkelijke reden van zijn afwezigheid.

"Vorig jaar hebben we een heel mooie, maar ook zware week beleefd waarin we de finale haalden. Maar tijdens de week van de groepsfase - begin september in Bologna – is het best wel geëscaleerd in het team en is er een aantal dingen gebeurd waar ik het niet allemaal mee eens was. Dat heeft me veel energie gekost", vertelt hij in het interview.

'Veel energie gekost'

Wat er dan precies is gebeurd, wil hij niet kwijt. Maar feit is dat Nederland op 12 en 13 september zonder haar beste speler speelt tegen Argentinië. " De laatste paar keren heeft het me meer energie gekost dan dat het me heeft gegeven. Dan moet je eerlijk zijn naar jezelf en naar de rest van het team en een beslissing nemen." Jesper de Jong en dubbelspeler Sander Arends maken hun debuut in het team.

Daarnaast is de finaleweek in november "waardeloos qua timing", merkt Griekspoor op. "Je gaat na het seizoen op vakantie, maar dan houd je toch rekening met de Davis Cup Finals. "orig jaar waren we twaalf dagen in Malaga en heb ik daardoor mijn Australië-trip (eind december en januari, red.) volledig weggegooid. Het bereiken van de finale was fantastisch. Daarom vond ik het een mooi moment om voor nu te bedanken."

'Niet de eerste keer'

Griekspoor heeft in aanloop van de US Open geen goed hardcourtseizoen gedraaid. Hij verloor zijn laatste vier wedstrijden, waarvan drie keer in de eerste ronde. "Het is weleens beter geweest, maar het is niet de eerste keer dat ik op deze manier aankom in New York. Het is wat het is."

"Ik moet er zo goed mogelijk mee omgaan. Het waren lange weken, zeker nu die Masters-toernooien twee weken duren. Ik maak me geen zorgen. Tijdens de trainingen gaat het veel beter dan vorig jaar. Wat dat betreft heb ik heel goede weken achter de rug."

Alles over US Open

