Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd zijn negatieve reeks te doorbreken op de US Open. De 29-jarige Haarlemmer verloor in de eerste ronde van de ervaren Fransman Adrian Mannarino: 5-7, 4-6 en 0-6. Daarmee blijft hij zoeken naar de vorm die hem eerder dit jaar nog wel succes opleverde.

Mannarino begon scherp aan de partij en greep direct het initiatief. Met zijn kenmerkende linkshandige variatie dwong hij Griekspoor voortdurend achteruit. De Nederlander moest al vroeg meerdere breakpunten toestaan en keek meteen tegen een achterstand aan. Hoewel hij zich nog terugvocht naar 5-5, sloeg de Fransman opnieuw toe en pakte de openingsset met 7-5.

Griekspoor heeft geen antwoord op Mannarino

In de tweede set wist Griekspoor aanvankelijk beter mee te komen. Zijn service liep iets beter en hij hield zijn eigen games redelijk eenvoudig vast. Toch kreeg hij nauwelijks grip op de servicegames van Mannarino, die uiterst koel bleef in de langere rally’s en met sterke returns telkens de druk opvoerde. Bij 5-4 ging het alsnog mis: Griekspoor leverde zijn opslag in en verloor de set met 6-4. Geïrriteerd trok hij zich daarna even terug in de kleedkamer om zich te herpakken, maar de pauze bracht niet de gewenste ommekeer.

Na de korte onderbreking was het opnieuw Mannarino die de toon zette. De Fransman sloeg direct toe met een 'love game' en brak moeiteloos door de service van Griekspoor. Vooral met zijn ijzersterke returns hield hij de Nederlander voortdurend onder druk. Binnen no-time stond het 4-0, al kreeg Griekspoor in die fase nog één breakkans. Die werkte Mannarino koelbloedig weg, waarna hij uitliep naar 5-0.

Griekspoor mocht daarna nog serveren om de 'bagel' (6-0) te vermijden, maar dat mislukte volledig. Met drie dubbele fouten gaf hij zijn laatste opslaggame ook weg. Voor Griekspoor betekende het een pijnlijke nederlaag en opnieuw een bevestiging van zijn aanhoudende vormcrisis.

Zware weken

De nederlaag betekent dat Griekspoor sinds half juli geen wedstrijd meer heeft gewonnen. In aanloop naar de US Open verloor hij drie keer op rij in de eerste ronde, en ook in New York lukte het hem niet het vertrouwen terug te vinden. Vooraf had hij juist benadrukt hoe belangrijk een goed resultaat zou zijn: "Een winst hier zal veel doen. Veel helpen."

New York voelde de afgelopen jaren vaak vertrouwd voor Griekspoor. In 2023 haalde hij er nog de derde ronde, terwijl hij dit jaar op Roland Garros zelfs tot de vierde ronde reikte, zijn beste prestatie op een grnadslamtoernooi. Dit keer bleef echter een nieuwe opleving uit.

Extra lading

De nederlaag levert Griekspoor nog wel 94.000 euro op, het prijzengeld dat hoort bij een eerste ronde. Sportief gezien blijft de pijn echter groter dan de financiële troost, want opnieuw moet hij vroegtijdig afscheid nemen bij één van de belangrijkste tennistoernooien van het jaar.

Buiten de baan kwam Griekspoor de afgelopen week nog in het nieuws door zich terug te trekken uit de Davis Cup, met de verklaring dat eerdere edities hem meer energie hadden gekost dan opgeleverd. Op de US Open had hij zijn sportieve antwoord willen geven, maar dat bleef uit.

