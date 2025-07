Het sprookje rond de terugkeer van tennisicoon Venus Williams is helaas ten einde. De voormalig topspeelster keerde op 45-jarige leeftijd terug op de Citi DC Open in Washington, maar in de tweede ronde is ze uitgeschakeld. Wel heeft Williams een aantal huidige topspelers geïnspireerd.

Op 45-jarige leeftijd besloot Williams om puur voor de liefde voor de sport terug te keren op het hardcourttoernooi in Washington. Haar terugkeer begon succesvol met een zege in de eerste ronde. Landgenote Peyon Stearns werd in twee sets eenvoudig aan de zegekar gebonden. In de tweede ronde wachtte direct een lastigere uitdaging in de als vijfde geplaatste speelster Magdalena Frech.

Uiteindelijk bleek ook dat de Poolse een maatje te groot was voor de routinier Williams. Frech pakte tweemaal met 6-2 een setzege tegen het tennisicoon en dat was al voldoende voor de overwinning. De comeback van Williams in haar geliefde Washington blijft daarmee beperkt tot de tweede ronde. Na afloop kreeg de Amerikaanse wel groot applaus van haar thuispubliek.

Naomi Osaka

Huidig topspeelster Naomi Osaka liet zich donderdag ook al uit over de terugkeer van Williams. De Amerikaanse was groot fan van de legendarische tenniszussen en ze vindt het dan ook een grote eer om Venus weer bezig te zien op het toernooi in Washington. "Voor mij voelt het echt alsof het kind naar buiten komt als ik haar of Serena zie. Zij waren mijn favoriete speelsters om te kijken toen ik opgroeide, dus het is geweldig dat Venus dit nu weer voor haar fans doet", zo zei Osaka op de persconferentie.

De 27-jarige Osaka kent het klappen van de zweep in de tennissport. De Amerikaanse sensatie stond een tijdje als nummer één van de wereld na haar zege op de US Open en de Australian Open, maar inmiddels staat ze 51e op de ranglijst. "Als speler weet ik hoe lastig het is om aan de top te blijven voor zo'n lange tijd. Ik denk dat mensen de Williams-zussen wat meer respect moeten geven. Zij zijn mijn moeders, mijn koninginnen. Ik ben opgegroeid met kijken naar ze en het is geweldig om ze nu weer te zien spelen."