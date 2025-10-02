De Franse toptennisser Arthur Rinderknech heeft zich van zijn slechtste kant laten zien op de Shanghai Masters. In zijn eerste ronde tegen de jonge Serviër Hamad Medjedovic kreeg hij de zege in zijn schoot geworpen, omdat zijn tegenstander moest opgeven met een blessure. Toch liet Rinderknech het daar niet bij zitten.

Medjedovic, die net als Rnderknech tussen plek 50 en 70 bivakkeert op de ATP-ranking, had het vanaf het begin van de wedstrijd zwaar. Na zeven games moest hij al medische hulp inroepen vanwege blaren. Hij klaagde ook over de hoge luchtvochtigheid in Shanghai en vroeg de organisatie waarom ze per se wilden doorspelen. Daarna, bij een 5-4 voorsprong, verdween hij naar de kleedkamer om zich om te kleden.

'Ik word gek!'

De Franse tennisser Rinderknech was ondertussen woedend op de baan: "Je laat hem doen wat hij wil. Ik word gek! Ik zweer het je, nu moet alles precies op tijd zijn. Elke keer, elke seconde. Waar kleedt hij zich om? In het hotel? Je bent gek, dit is tegen de regels." Een supervisor moest de baan opkomen om Ronderknech het een en ander uit te leggen en te proberen hem te kalmeren. Dat lukte nauwelijks. Toen Medjedovic de baan weer opkwam, ging Rinderknech op zijn beurt doodleuk zijn schoenen wisselen. Dat kwam hem wél op een waarschuwing te staan.

Rinderknech, not having a good time.



Medjedovic granted time to change (he’s drenched in sweat), before Rinderknech serves to stay in the set at 4-5. pic.twitter.com/bLkQzyhtYl — Lockright (@LockrightPK) October 2, 2025

Opgave

Ondanks alles wist Medjedovic de eerste set nog wel te winnen. En dat terwijl hij in de tiebreak de eerste drie punten verloor, om er vervolgens zeven op rij te pakken. Echter, na slechts één game in de tweede set, moest hij opgeven. Hij kon simpelweg niet meer bewegen. De Fransman eiste vervolgens een excuus van de Serviër bij het net en gedroeg zich behoorlijk agressief tegenover hem.

'Wat een clown'

Hij sloeg opvallend hard in de uitgestoken hand van zijn tegenstander en liet ook de umpire met een gevoelige hand achter nadat hij die overdreven hard had geschud. Op sociale media zijn tennisfans helemaal klaar met het gedrag van Rinderknech: "Wat een clown, dit is waarom ik niet graag naar wedstrijden van hem kijk. Hij gedraagt zich als een klein kind."

After hearing Rinderknech and the chair umpire have conversation about Medjedovic as he walked away I knew there was a reason why I’ve always hated Arthur. The dude is such a clown and always will be🤮#ATPShanghai — Zack Irey (@zirey10) October 2, 2025

Rinderknech being a clown



Smacks Medjedovic and the chair umpire hand. Told Medjedovic he wants an apology



"Everytime it's 25 degress it's a show"



Medjedovic could barely move at the end and Rinderknech wants an apology for a match he had conceded to him. Special stuff. pic.twitter.com/U5epHocHdC — Tim Preston (@TimmyTebrows) October 2, 2025

Rinderknech v Medjedovic match cant be more of a shitshow, couple of retarded serve bots — Frankie Lombardo (@NolberitoSolano) October 2, 2025