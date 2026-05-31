Jesper de Jong staat voor het eerst bij de laatste zestien van een grandslamtoernooi. De Nederlander won vrijdag in een vijfsetter van de Rus Karen Khachanov en bereikte zo de vierde ronde. Daarin speelt hij zondag tegen Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Die partij wordt op zijn verjaardag gespeeld en dus kan hij zichzelf een mooi cadeau geven. Het begin van De Jong is uitstekend. Volg de partij hier live.

Eigenlijk had de vandaag 26 jaar geworden Haarlemmer zich helemaal niet gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi, maar hij werd als 'lucky loser' alsnog toegelaten vanwege een blessuregeval. Daar maakt De Jong optimaal gebruik van door zijn beste prestatie ooit te leveren op een grandslamtoernooi. Zondagmiddag begon De Jong sterk tegen Zverev en wist hij meteen de voorsprong te pakken.

De 29-jarige Duitser is de enige overgebleven speler uit de mondiale top-5. Zverev won nog nooit een Grand Slam en dit lijkt zijn grote kans. Topfavoriet Jannik Sinner, Novak Djokovic en Ben Shelton werden al uitgeschakeld, titelhouder Carlos Alcaraz meldde zich door een polsblessure eerder af.

Jesper de Jong in grootste strijdtoneel

De organisatie van Roland Garros heeft besloten dat De Jong en Zverev hun partij in de vierde ronde zullen afwerken in Court Philippe-Chatrier, het grootste stadion in Parijs. De partij tussen de nummers 106 en 3 van de wereld is de derde van de dag op de hoofdbaan van het tenniscomplex in Parijs, die een capaciteit heeft van 15.000 toeschouwers.

Voor De Jong is het extra mooi omdat hij zijn 26e verjaardag zondag viert. Dat zal hij dus doen op de baan tegen Zverev. Vrijdag werd hij gesteund door zijn vriendin Pien Hersman, topschaatsster bij Team X2O Badkamers. Zij zal er in het absolute topduel alles aan doen om haar vriend naar de overwinning te schreeuwen.

Vertrouwen

Aan het vertrouwen ligt het niet bij de Haarlemmer. "Het is een ongelooflijke prestatie voor mezelf. Ik ben zo trots op hoe ik mentaal erbij ben gebleven. Dat was de sleutel. Ik voel me fysiek nog altijd oké. Ik zei tegen mijn coach dat ik nog wel een set had kunnen spelen. Dat is een goed teken. Nu is het een kwestie van herstellen, mijn vitamines slikken en niet ziek worden", waren zijn woorden. Vorig jaar verloor De Jong met 3-1 in sets van Zverev op het gemalen beton in Parijs.

Opvolger van Martin Verkerk

De Jong kan in Parijs de eerste Nederlandse man in de kwartfinales van Roland Garros worden sinds Martin Verkerk. Hij haalde in 2003 niet alleen de laatste acht, maar drong vervolgens ook door de finale. Die verloor hij kansloos van Juan Carlos Ferrero. Botic van de Zandschulp was in 2021 de laatste Nederlander in een kwartfinale van een grandslamtoernooi. Hij verloor die op de US Open van de uiteindelijke winnaar Daniil Medvedev.

