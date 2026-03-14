Tennisicoon Björn Borg geniet al flink wat jaren van zijn pensioen, maar het lijkt erop dat hij zijn oude dag niet in zijn huidige woning wil slijten. De Zweed heeft namelijk zijn woning in de verkoop gezet en hoopt daar flink wat geld mee te verdienen.

Het Zweedse medium Aftonbladet weet namelijk te melden dat Borg en zijn vrouw Patricia een luxe appartement in Stockholm in de verkoop hebben gezet. Daar woont het koppel sinds ze in 2019 hun villa verkochten.

Het appartement ligt in het centrum van de stad en is 203 vierkante meter groot met een dakterras van zo'n twintig vierkante meter. "Stockholms meest spectaculaire uitzicht op de skyline van de stad in alle richtingen",valt in de advertentie te lezen.

Borg en zijn geliefde hopen wel flinke winst te maken op hun woning. Ze kochten het in 2019 voor 17,6 miljoen Zweede kronen (ongeveer 1,64 miljoen euro) en hopen het nu voor 23,5 miljoen kronen (2,2 miljoen euro) te verkopen. Het Zweedse medium weet daarbij ook te melden dat voor dat bedrag zo'n 168.000 onderbroeken van het merk Björn Borg gekocht kunnen worden.

Spraakmakend boek

Borg is af en toe aanwezig bij grote tenniswedstrijden, maar komt verder vrij zelden in de publiciteit. Dat was vorig jaar echter anders toen zijn autobiografie uitkwam. Daarin was Borg erg openhartig en gaf hij ook heel veel informatie weg over zijn privéleven.

De 69-jarige Zweed onthulde dat zijn verslavingen bijna het einde van zijn leven hadden betekend. De tennislegende kreeg halverwege de jaren '90 in Nederland een hartstilstand door een combinatie van drank en drugs, maar overleefde dat. Borg maakte in het boek overigens ook bekend dat hij al enkele jaren aan prostaatkanker lijdt.

Tennisicoon

Borg was in de jaren '70 en '80 één van de beste tennissers ter wereld. Hij won liefst elf grandslamtitels. De Zweed won zes keer Roland Garros en vijf keer was hij de beste op Wimbledon. Ook stond hij viermaal in de finale van de US Open, maar die won hij nooit.

Vooral zijn duels met John McEnroe waren legendarisch en dat kwam vooral door het verschil in karakter tussen de twee. Waar Borg zelden zijn emoties toonde, stond de Amerikaan erom bekend dat hij af en toe volledig uit zijn plaat kon gaan op de tennisbaan.