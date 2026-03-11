Roger Federer is één van de grootste tennissers aller tijden en zijn prestaties leverden hem tijdens zijn loopbaan ook flink wat prijzengeld op. De Zwitser is inmiddels al enkele jaren met pensioen, maar ondertussen blijkt zijn bankrekening alleen maar verder te groeien. Federer is nu zelfs toegetreden tot een heel select clubje rijke mensen.

Federer hoorde jarenlang bij de beste spelers ter wereld en vocht tijdens zijn loopbaan prachtige gevechten uit met rivalen Rafael Nadal en Novak Djokovic. De Zwitser won in totaal 103 titels, waarvan hij er twintig won bij grandslamtoernooien. Dat legde hem financieel geen windeieren, want met 130 miljoen dollar aan prijzengeld staat hij achter Djokovic (193 miljoen) en Nadal (134 miljoen) derde op de ranglijst aller tijden bij de mannen.

Dat is een hoop geld, maar voor Federer slechts een schijntje van zijn totale inkomsten. Hij was dusdanig populair bij grote merken als Nike, Gilette, Uniqlo en Rolex dat hij, zeker in de laatste jaren van zijn loopbaan, een veelvoud van dat bedrag binnenhaalde via sponsorinkomsten.

Die deals zorgden ervoor dat hij jarenlang hoog te vinden was in het Forbes-lijstje met bestbetaalde sporters. In 2020 was hij zelfs de nummer 1 en in zijn afscheidsjaar stond hij zonder aan een officieel toernooi deel te nemen als enige tennisser in de top-10 van die ranglijst.

Federer komt lijst met miljardairs binnen

Het vermogen van Federer is door het binnenharken van al dat geld inmiddels dusdanig groot dat hij toegetreden is tot een bijzondere club. Forbes stelt namelijk ook ieder jaar een lijstje op met alle miljardairs ter wereld en de nieuwste versie is woensdag gepubliceerd.

Elon Musk voert de ranglijst met een vermogen van liefst 839 miljard aan, maar ook Federer is sinds dit jaar in de lijst terug te vinden. De lijst telt in totaal 3428 miljardairs en Federer is een van de ruim 400 nieuwe namen. Hij heeft een geschat vermogen van 1,1 miljard dollar en vindt zichzelf daarmee terug op de 3185e plek.

Federer is een van de 56 mensen uit de sportwereld die in de lijst te vinden is, maar de meesten daarvan zijn eigenaren van teams. Hij is na Tiger Woods (1,5 miljard) en Lebron James (1,4 miljard) de derde (ex-)sporter op de ranglijst.