Aryna Sabalenka krijgt de kans om revanche te nemen voor de verloren finale van de Australian Open. Elena Rybakina is zondag namelijk weer de tegenstander in een finale, dit keer van het WTA-toernooi Indian Wells. De Belarussische nummer één van de wereld 'is het zat' om finales te verliezen.

Sabalenka (27) en Elena Rybakina (26) staan voor de zestiende keer tegenover elkaar in het WTA-circuit. Zondag strijden ze om de felbegeerde trofee op Indian Wells, net als in 2023, toen de Kazachse de winst pakte. De fitste speelsters van het vroege seizoen hebben de finale bereikt in Indian Wells. In de halve finales versloeg Aryna Sabalenka de verrassende Linda Noskova met 6-3, 6-4. Elena Rybakina rekende af met Elina Svitolina met 7-5, 6-4, wat haar twaalfde opeenvolgende overwinning tegen een top-tienspeelster betekende.

'Ik ben het zat'

Sabalenka leidt in de onderlinge duels met 8-7, maar de laatste twee confrontaties, op de WTA Finals en de Australian Open, werden gewonnen door de nummer drie van de wereld. "Ik ben het zat om deze belangrijke finales te verliezen. Het voelde alsof ik zoveel kansen had die ik niet benutte. Op dit moment is mijn mentaliteit: als ik de finale bereik, stap ik de baan op en doe ik alles wat ik kan en niet kan om die trofee te winnen", aldus de nummer één van de wereld.

'Heel agressief'

Het is de tweede keer dat Sabalenka en Rybakina elkaar treffen in de finale van het woestijntoernooi in Californië; in 2023 won de Kazachse met 7-6, 6-4. "Ik verloor de eerste set, en in de tweede ging het ook niet lekker. Ik heb het gevoel dat de wedstrijden tegen Elena altijd heel agressief zijn, alles wordt beslist in de eerste slagen van elk punt. Als je die eerste twee slagen domineert, heb je waarschijnlijk het punt gewonnen. Het is heel agressief, heel snel tennis", benadrukte Sabalenka.

'Op zoek naar details'

Hoewel ze sinds 21 oktober 2024 de nummer één van de wereld is, zegt de Belaussische dat ze haar spel nog steeds probeert te verrijken. "Ik wil de kwaliteit van alle slagen die ik door de jaren heen heb geperfectioneerd verbeteren. Ik denk dat als je aan de top wilt blijven, je altijd op zoek moet zijn naar iets, details die je aan je spel kunt toevoegen om echt onvoorspelbaar te worden. En ja, het hebben van al deze tools in je spel geeft je ongetwijfeld een groot voordeel ten opzichte van de andere speelsters. Vergeleken met wie ik een paar jaar geleden was, ben ik een completere speelster en ik weet dat als mijn plan A niet werkt, ik plan B en C heb. Daar heb ik de afgelopen twee jaar veel aan gewerkt."