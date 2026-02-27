Kim Clijsters (42) won vier grandslamtoernooien, was de nummer 1 van de WTA-ranking en liet zien dat tennissters ook als moeder de wereld kunnen domineren. De Belgische volgt de huidige tenniswereld op de voet en geeft haar visie op een klacht van Carlos Alcaraz.

Vorige week won toptennisser Carlos Alcaraz het ATP-toernooi in Qatar. In de kwartfinale stond hij tegenover Karen Khachanov en tjidens die partij kreeg hij het aan de stok met umpire Marija Cicak. Terwijl de bezwete Spanjaard zichzelf met een handdoekje depte, kreeg hij een waarschuwing van Cicak. Ze vond dat het allemaal te lang duurde en dat het spel al hervat had moeten worden.

Shot clock

Het leidde tot een woordenwisseling tussen de twee, waarbij Cicak zich van haar bitse kant liet zien. "Ik kan niet meer tijd voor je vinden", beet ze Alcaraz toe. Alcaraz zei vervolgens: "Deze regel met de shot clock is gewoon dik klote". De shot clock telt de tijd tussen de punten af. Staat de klok op nul, dan moet een nieuw punt zijn begonnen.

Alcaraz levou advertência de tempo de Marija Cicak, árbitra da partida, e externalizou: “As regras da ATP são uma merda”.



Concordam?



pic.twitter.com/KgbXOuA1IW — Marcela Linhares (@ma__linharess) February 19, 2026

'Het is erg frustrerend'

In de podcast Love All geeft Clijsters haar mening over de regel. "Ik vind het geweldig dat Alcaraz dit zegt. Het doet hem goed om dat te uiten. Het is erg frustrerend. Die shot clock prikkelt hem. Hij is behoorlijk chagrijnig. Ik vind het leuk dat hij zich daar tegen uitspreekt. En misschien heeft hij het achter de schermen ook aangekaart bij de ATP. Misschien gaan ze er voortaan iets anders mee om. Ik ben het wel met hem eens trouwens."

Coco Gauff

Daarnaast richtte Kimmeke haar vizier op Coco Gauff. De Amerikaanse toptennisster grossiert dit jaar in dubbele fouten. Niemand sloeg er tot nu toe in 2026 meer dan Gauff. Ze vertelt hoe ze zelf haar opslag aanpakte.

"Ik hield ervan om me een bepaald doel voor te stellen op de baan. Ik visualiseerde dat tijdens partijen, ook als die doelen er in het echt niet waren. Dat heeft me enorm geholpen. Er zijn zat dingen die Gauff kan proberen, maar soms is minder juist meer. Veel mensen bemoeien zich nu met haar, er klinken zoveel stemmen. Ik denk dat nu voor haar geldt dat hoe minder we er over praten, hoe beter het voor haar is."