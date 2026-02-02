Er ontstond tijdens de Australian Open nogal wat ophef over het gebrek aan privacy van toptennissers op de eerste Grand Slam van het seizoen. Dat was met name het gevolg van de massaal gedeelde beelden van de Amerikaanse Coco Gauff. Ook bij ex-topsporters Ellen Hoog en Naomi van As zorgt het voorval voor ongeloof.

“Er zijn meerdere tennissers die klagen over een gebrek aan privacy tijdens de Australian Open", vertelt hockeyicoon Van As in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke maandag maakt met haar oud-ploeggenote Hoog. "In dit geval gaat het over Coco Gauff, die erg gefrustreerd was nadat ze eruit vloog in de kwartfinale (tegen Elina Svitolina, red.)."

"Ze dacht een rustig plekje op te zoeken om haar frustratie eruit te rammen en ze sloeg ergens achter een muurtje haar racket kapot", gaat Van As verder. "Ze deed dat niet op de tennisbaan, omdat er dan weer heel veel gezeik over zou zijn. Ze dacht: dan word ik gefilmd en dan wordt het verspreid. Ze deed het ergens achteraf, maar daar hingen dus ook camera’s."

Filmen in de kleedkamers

"Eigenlijk wordt alles gefilmd", aldus Van As over de Austrlian Open, want niet alleen op de baan, maar ook in de opwarmruimte en de catacomben wordt het nodige vastgelegd. "Behalve in de kleedkamers. Het zou ook wel echt leip zijn als daar camera’s zouden hangen.”

“Daar werd ook over gesproken", stelt Hoog over de kleedkamer als ruimte waar Gauff zich wél uit had kunnen leven. "Maar ze wilde haar racket daar waarschijnlijk niet kapot rammen, want dan hoort de tegenstander het ook.”

'Een beetje engig ook'

"Deze beelden werden dus meteen verspreid overal", merkte een verbaasde Van As. "Dus om wat voor reden film je het dan, de juice of de veiligheid?” Volgens Hoog gaat het duidelijk om de juice. “Voor veiligheid begrijp ik het nog wel”, stelt Van As. “Maar dit is gewoon juice, want er gebeurt iets en het wordt meteen verspreid. Dat vind ik echt ziek, zo raar. Een beetje engig ook gewoon.”

Hoog: “Er was ook veel kritiek op, van meerdere tennissers. Je moet gewoon ergens een plek hebben waar ze privacy hebben. Ik heb er al respect voor dat zij die frustratie in kan houden en dus niet op de baan al begint, maar het er pas achter de schermen uitgooit. En dan staat het alsnog overal op internet.”

Van As is het er helemaal mee eens: “Je moet die frustratie ergens kwijt kunnen. Eigenlijk een soort panicroom waar je kunt gaan zitten schreeuwen zonder dat iemand je hoort.” Hoog lachend: “Een geluidsdichte kamer en dan individueel.”

Laatste tip

Ten slotte nog een tip van Van As voor de organisatoren van de grote tennistoernooien: “Je hebt van die plekken waar je naartoe kunt gaan om iets helemaal kort en klein te slaan. Die zouden ze daar ook moeten hebben. Een sloopkamer.”

Bron: HBO Max/Eurosport

Luister de podcast

