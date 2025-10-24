Tennisicoon Kim Clijsters heeft van zich laten horen na een dramatisch incident op de baan. Ze raakte ernstig geblesseerd en een operatie volgde. Inmiddels is de Belgische weer thuis en een 'mode-item' rijker.

De 42-jarige deelde een reeks foto's van zichzelf met haar been in het gips en haar krukken naast zich. "Mijn nieuwe statement piece", schrijft ze erbij. Daarmee doelt ze op een opvallend mode-item dat de aandacht trekt.

Het gips is dan ook niet te missen en Clijsters moet het twee weken dragen. Ze kan er nog niet op steunen en daarom maakt ze gebruik van de krukken en een soort step waarop ze haar knie kan laten rusten.

Blessure

Clijsters probeerde tijdens een wedstrijd tegen de Franse Alizé Cornet bij het Luxembourg Ladies Tennis Masters een dropshot te halen maar ze gleed weg en viel op de grond. Ze greep direct naar haar voet en kon niet meer zelfstandig overeind komen. Onder luid applaus verliet ze uiteindelijk, ondersteund, de baan.

Ze moest geopereerd worden aan haar afgescheurde achillespees. "Ik had niet gedacht om na mijn pensioen nog zo’n zware blessure mee te maken, maar het is wat het is", schreef ze eerder op haar Instagram.

Terug in de Verenigde Staten

Clijsters, in het eerste decennium van deze eeuw lange tijd de nummer één van de wereld en winnaars van vier Grand Slam-toernooien, werd geopereerd in een ziekenhuis in Luxemburg. Inmiddels is ze terug in de Verenigde Staten te gaan, waar zij met haar man en kinderen woont.

Daar gaat ze zich verder storten op haar revalidatie, die zes maanden tot een jaar kan duren. Ze krijgt veel steun van haar volgers. "Je bent weer terug voordat je het weet, omdat je zo sterk blijft. Altijd aan het lachen", schrijft iemand. Velen wensen haar beterschap en een spoedig herstel.