Voor Novak Djokovic zit de US Open er al na één duel op. De Serviër is uitgeschakeld endat zorgt voor een forse domper. Na acht jaar bereikt hij ook nog eens een dieptepunt op de ranglijst.

Djokovic speelde in de eerste ronde van de US Open tegen de Argentijn Mariano Navone. Van tevoren was de tennislegende uiteraard de favoriet, maar dat liep mis. Djokovic kampte met fysieke problemen en hoe meer de wedstrijd vorderde, hoe erger het werd. Navone won de eerste set, vervolgens sleepte Djokovic twee sets binnen. Daarna moest de Serviër overgeven en stond hij alles behalve fit op de baan. Navone kon de twee volgende sets binnen slepen en met 3-2 in sets winnen, waardoor de US Open er voor Djokovic op zit.

Na de wedstrijd was Djokovic ontroostbaar en gaf hij enige uitleg bij zijn complete instorting. "Ik denk dat het overduidelijk was dat ik me verschrikkelijk voelde op de baan. Helaas worstel ik hier dit jaar met bijna elke wedstrijd mee. Ik moet overgeven... Dat is een serieus probleem. Daarna begint mijn hele lichaam uit elkaar te vallen: krampen, pijn... Mijn rug begaf het uiteindelijk, net als mijn schouder", vertelt de teleurgestelde Djokovic.

Historisch dieptepunt

De nederlaag van Djokovic in de eerste ronde van de US Open gaat er wel voor zorgen dat hij een historisch dieptepunt bereikt op de ATP-rankings. Op het moment staat hij nog vijfde, maar in de live rankings is hij al naar plek elf gezakt. Djokovic wordt ingehaald door Flavio Cobolli, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Alex de Minaur, Arthur Fils en Taylor Fritz.

Voor Djokovic is het de eerste keer dat hij uit de top 10 valt sinds juli 2018. Dit was in de week voordat hij Wimbledon wist te winnen in hetzelfde jaar. Met de uitschakeling van Djokovic en de afmelding van Jannik Sinner ligt de finale wel volledig open voor de US Open. Alexander Zverev en Carlos Alcaraz lijken nu de favorieten, maar de Duitser is niet in topvorm en de Spanjaard keert pas net terug na een polsblessure.