Rafael Nadal staat natuurlijk bekend als één van de beste tennissers ooit. Maar achter al zijn grootse successen schuilde jarenlang enorm veel pijn en fysieke ongemak. In zijn nieuwe Netflix-documentaire 'Rafa' doet de Spaanse tennislegende een reeks opvallende en openhartige onthullingen over zijn zware fysieke en mentale strijd.

Binnenkort staat Rafael Nadal volledig in de schijnwerpers als zijn eigen documentaire verschijnd. Vanaf 29 mei is die te zien op streamingsdienst Netflix en het belooft een zeer openhartig inkijkje te geven in het laatste jaar van zijn carrière. Zijn loopbaan was immers veel meer dan de 22 Grand Slam-titels, en ging gepaard met veel pijn. Zijn carrière had zelfs al veel eerder kunnen eindigen.

'Daar begon alles'

Het inmiddels gestopte tennisicoon vertelt in een openhartig gesprek met het Spaanse Marca dat zijn fysieke problemen eigenlijk al helemaal aan het begin van zijn carrière begonnen. Hij was toen slechts negentien jaar oud. "Ik heb gedurende mijn carrière problemen gehad met veel delen van mijn lichaam", aldus Nadal. "Maar alles begon bij mijn voet."

Als echte topsporter wilde Nadal hoe dan ook presteren, wat voor gevolgen dat allemaal ook had. Hij kreeg onder meer te kampen met twee perforaties in zijn darmen door herhaaldelijk en veelvuldig gebruik van ontstekingsremmers. "Het was óf dat doen, of mijn carrière had er heel anders uitgezien", meent de 39-jarige Spanjaard. Hij had bovendien niet alleen te kampen met fysieke problemen, ook mentaal begon zijn loopbaan zijn tol te eisen.

Professionele hulp

"Ik liep buiten de baan met een waterfles rond omdat ik anders het gevoel had dat ik zou stikken in mijn eigen speeksel", zegt Nadal openhartig. Vervolgens zocht hij professionele hulp, wat hem erg goed heeft geholpen. Dankzij medicatie en die begeleiding bereikte hij in zijn carrière uiteindelijk alle successen die we inmiddels van hem kennen.

Met zijn unieke inkijkje toont Nadal aan de wereld dat het leven van een topsporter zeker niet altijd over rozen gaat. De extreme druk waar hij onder stond, leverde een boel problemen op. Maar als echte vechter kwam hij die uiteindelijk allemaal weer te boven. Met zijn nieuwe documentaire hoopt Nadal de keiharde realiteit achter topsport te kunnen tonen aan de wereld.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover