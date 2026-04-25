Rafael Nadal heeft via Instagram Carlos Alcaraz een hart onder de riem gestoken. De Spaanse toptennisser kan Roland Garros niet spelen door een blessure. Nadal geeft hem dan ook 'een dikke knuffel'.

Alcaraz kampt al enkele weken met een vervelende polsblessure die ervoor heeft gezorgd dat hij meerdere van zijn favoriete ATP-toernooien heeft moeten afzeggen. Zo kon hij niet meedoen op zijn thuistoernooi in Madrid, wat nu gaande is. Daarnaast kwam vrijdag het nieuws naar buiten dat Alcaraz ook niet op Roland Garros zal spelen. Ook het Franse graveltoernooi is een favoriet van de Spanjaard, aangezien hij de afgelopen twee jaar als winnaar uit de bus kwam.

Voor de 22-jarige toptennisser is het een grote domper dat hij zowel Roland Garros als het toernooi in Rome niet kan spelen. Zo komt hij ook niet in de buurt van Jannik Sinner, die op dit moment weer eerste op de ATP-rankings staat. Toch moet Alcaraz geduldig blijven afwachten, zo bevestigde hij zelf ook via Instagram. "We wachten het herstel af en maken dan een besluit over een terugkeer op de baan. Dit is een moeilijke tijd voor mij, maar ik weet zeker dat we sterker terugkomen."

Wie het klappen van de zweep kent, ook met blessures, is Rafael Nadal. Het Spaanse tennisicoon maakte alles mee in het tennis en weet dus ook hoe het is om je geblesseerd af te moeten melden voor een groot toernooi. Nadal steekt Alcaraz dan ook een hart onder de riem. "Ik hoop dat je herstel snel gaat Carlos. Deze moeilijke momenten maken alles wat je doet de moeite waard. Veel sterkte en een dikke knuffel", luidt de hartverwarmende boodschap van Nadal.

Nadal en Alcaraz kennen elkaar goed uit de tenniswereld. Zo vormden de twee nog een iconisch duo tijdens het dubbeltoernooi van de Olympische Spelen in Parijs. In de kwartfinales werden Alcaraz en Nadal echter uitgeschakeld, waardoor ze niet in de buurt van een medaille kwamen. In mei 2025 nam Nadal officieel afscheid van de tennissport na een prachtige carrière.