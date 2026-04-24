Toptennisser Carlos Alcaraz heeft zich af moeten melden voor grandslamtoernooi Roland Garros vanwege zijn polsblessure. Dat meldt hij vrijdag in een emotioneel bericht op sociale media.

De Spanjaard kampte al langere tijd met klachten en moest zich voor meerdere toernooien afmelden. Hij slaat ook het toernooi in Rome over. "Na de resultaten die de tests vandaag hebben uitgewezen, hebben we besloten dat het belangrijkste is om voorzichtig te zijn en niet in actie te komen in Rome of op Roland Garros", schrijft hij op Instagram.

"We wachten het herstel af en maken dan een besluit over een terugkeer op de baan. Dit is een moeilijke tijd voor mij, maar ik weet zeker dat we sterker terugkomen", vervolgt hij.

Alcaraz won vorige week zijn partij in de eerste ronde in Barcelona, maar trok zich voor zijn volgende partij terug toen uit onderzoek bleek dat zijn blessure 'ernstiger was dan gedacht'. De Spanjaard meldde zich vervolgens ook af voor het masterstoernooi van Madrid.

Laureus Awards

Hij verscheen nog wel in de Spaanse hoofdstad voor de uitreiking van de Laureus Awards. Daar werd hij uitgeroepen tot sportman van het jaar. De nummer twee van de wereld droeg tijdens de ceremonie gips om zijn rechteronderarm en dat baarde tennisfans al grote zorgen.

Die zorgen bleken dus terecht, want Alcaraz is niet op tijd hersteld voor de tweede Grand Slam van het jaar. Roland Garros begint op zondag 25 mei. Alcaraz pakte de afgelopen twee jaar de titel. Hij heeft alle vier de Grand Slams al eens op zijn naam gezet. In januari pakte hij voor het eerst de eindzege op de Australian Open. Roland Garros, Wimbledon en de US Open won hij allemaal twee keer.