De volledige tenniswereld is in de ban van de US Open-finale tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. De twee rivalen treffen elkaar zondag voor het derde grandslamtoernooi op rij in de eindstrijd. Het kan weleens een historisch duel worden, want mogelijk krijgt tennisicoon Roger Federer na zeventien jaar eindelijk een opvolger.

Beide topspelers wonnen het toernooi al eens. Alcaraz was in 2022 de beste, terwijl Sinner vorig jaar voor het eerst de titel pakte in New York. De Italiaan was toen in de finale in drie sets te sterk voor thuisspeler Taylor Fritz, maar de verwachting is dat het tegen de Spanjaard een stuk zwaarder gaat worden. Alcaraz leidt in onderlinge duels namelijk met 9-5 en won zes van de laatste zeven ontmoetingen tussen de twee. De Spanjaard was hem in de finale op Roland Garros de baas, maar Sinner nam op Wimbledon revanche. Als Sinner erin slaagt om weer met Alcaraz af te rekenen in de finale dan treedt hij in de voetsporen van niemand minder dan Roger Federer.

De Zwitser was namelijk de laatste mannelijke tennisser die in het enkelspel zijn titel prolongeerde. Daarvoor moeten we alweer een tijdje terug, want hij was in 2008 de regerend kampioen en hield toen opnieuw huis in New York. Federer had op dat moment als flink wat ervaring met het verdedigen van zijn titel op de US Open, want het was zijn vijfde eindzege op rij in de Verenigde Staten. Juan Martin del Potro onttroonde de Zwitser in 2009 door hem in de finale in vijf sets te verslaan. Opmerkelijk genoeg zou Federer daarna het toernooi nooit meer winnen en haalde hij enkel in 2015 nog een keertje de eindstrijd.

Titelprolongatie op US Open

Waar het in de tussentijd op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon met grote regelmaat iemand lukte om twee keer achter elkaar de titel pakken, gebeurde dat dus nooit meer op de US Open. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, Daniil Medvedev en Alcaraz slaagden er allemaal niet in. Ook Del Potro en Dominic Thiem wonnen in die periode de titel, maar zij kregen nooit de kans om die te prolongeren doordat ze zich als regerend kampioen moesten terugtrekken vanwege een blessure.

Sinner kan daardoor de eerste man sinds 2008 worden die dat wel lukt. Voor de Italiaan staat er daarmee heel veel op het spel in de finale, want hij strijdt met Alcaraz ook nog eens om een gigantische prijzenpot en de status van nummer 1 van de wereld.

Goede voorbeeld van Sabalenka

Sinner heeft in ieder geval het goede voorbeeld gekregen in het vrouwentoernooi, want daar won Aryna Sabalenka voor het tweede jaar op rij. De Belarussische versloeg Amanda Anisimova in de finale en volgde daarmee Serena Williams op die in 2014 als laatste de titel bij de vrouwen met succes verdedigde.

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.