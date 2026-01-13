De Australian Open gaat op zondag van start, maar een dag eerder heeft het eerste grandslamtoernooi van het jaar iets unieks in petto. Voor het eerst wordt het tennisevenement namelijk afgetrapt met een heuse openingsceremonie. Daar speelt tennisicoon Roger Federer een hoofdrol, maar hij is ook de reden dat mensen heel diep in de buidel moeten tasten.

De Olympische Spelen worden al heel lang afgetrapt met een openingsceremonie, maar in de tenniswereld is dat nog een vrij nieuw fenomeen. De US Open organiseerde afgelopen jaar een dergelijk iets voor de mannenfinale tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner en nu heeft de Australian Open besloten om een dag voor de start van hun toernooi ook zo'n ceremonie te houden.

Natuurlijk mag een artiest niet ontbreken bij zo'n evenement en dus heeft de organisatie geregeld dat de Australische band Crowded House de Rod Laver Arena op stelten mag gaan zetten. Die groep brak eind jaren '80 door met het nummer 'Don't Dream It's Over' en stond afgelopen jaar nog met drie nummers in de Top 2000. Dat is niet het enige, want er zit uiteraard ook een tenniselement in de openingsceremonie.

Peperdure tickets voor ontmoeting met Federer

Niemand minder dan Roger Federer is daarin de grote publiekstrekker. De zesvoudig winnaar van het toernooi stapt samen met Andre Agassi en de Australiërs Lleyton Hewitt en Patrick Rafter de baan op. De vier legendarische oud-spelers treffen elkaar in de 'Battle of the World No. 1s'. De tickets gingen vorige maand in de verkoop en de goedkoopste stoeltjes waren 149 Australische dollars waard.

De organisatie had echter ook een aantal bijzondere VIP-pakketten in huis en daar was Federer onderdeel van. De allerduurste tickets waren namelijk inclusief een ontmoeting met de Zwitserse ex-toptennisser. De prijs daarvoor? 'Slechts' 20.000 Australische dollars. De hoge vraagprijs lijkt mensen niet afgeschrikt te hebben, want de tickets zijn inmiddels niet meer beschikbaar.

Wie iets minder geld te besteden heeft, kan wel nog altijd VIP-tickets kopen voor 2500 dollar. Dat levert geen directe ontmoeting met Federer op, maar je mag dan wel aanwezig zijn bij een moment waarop hij vragen beantwoord.

Australian Open 2026

De Australian Open gaat een dag later echt van start. Het hoofdtoernooi duurt tot en met zondag 1 februari. Namens Nederland doen Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens mee. Jannik Sinner en Madison Keys zijn de titelverdedigers.

