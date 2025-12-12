Tennislegende Roger Federer heeft inmiddels ruim drie jaar geleden zijn racket aan de wilgen gehangen. Toch kondigde de 44-jarige Zwitser vrijdag een sensationele comeback aan. Fans kunnen weer van hem gaan genieten op de baan tijdens de aankomende Australian Open.

De laatste keer dat Federer in actie kwam in Australië was in 2020. Destijds was hij nog de nummer drie van de wereld en behaalde hij de halve finales. Het was dat jaar ook echter het laatste toernooi van de tennisgrootheid, die daarna kampte met zware knieblessures.

Benefietwedstrijd

Na een korte comeback in 2021 stopte Federer na de Laver Cup in 2022 definitief met tennissen. Toch komt de Zwitser volgende maand terug de baan op tijdens de Australian Open. Op zaterdag 17 januari, een dag voordat het echte toernooi begint, komt hij in actie tijdens een speciale benefietwedstrijd die onderdeel is van de openingsceremonie.

'Ik kan niet wachten'

In een speciale 'Battle of the worlds number 1's' gaat Federer het opnemen tegen tennislegendes Andre Agassi, Patrick Rafter, en Lleyton Hewitt. De Zwitser blikte bij de Australische organisatie alvast voor op zijn comeback Down Under. "Ik kan niet wachten om weer naar Australië te komen voor de Australian Open en samen met alle lokale fans nog meer fantastische momenten te beleven."

Oo blikte Federer terug naar alle mooie momenten die hij in Melbourne beleefde. "Ik heb zoveel emoties beleefd in de Rod Laver Arena. Zoals de vreugde van het zes keer omhooghouden van beker en de uitdaging om het op te nemen tegen mijn grootste rivalen." Zijn overwinning van de Australian Open in 2017 beschrijft Federer nog steeds als een van zijn mooiste grand slam-momenten.

Australian Open 2026

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote toernooi van de tenniskalender. Het grand slam-toernooi gaat van start op maandag 12 januari. De finale van de mannen wordt gehouden op zondag 1 februari. Vorig seizoen zegevierde Jannik Sinner in Melbourne.