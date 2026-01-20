De Australian Open is momenteel in volle gang. De beste tennissers ter wereld strijden tot en met zondag 1 februari om de titel op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Lees hier hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders en de wereldtoppers in Melbourne live kunt bekijken.

Jannik Sinner is de titelverdediger bij de mannen en Madison Keys won het toernooi vorig jaar bij de vrouwen. Zij hopen ook dit jaar weer hun bankrekening te gaan spekken, want er liggen recordbedragen klaar voor de winnaars in het enkelspel.

Nederlanders op Australian Open

Er begonnen vier Nederlanders aan de Australian Open, maar inmiddels liggen er al twee uit. Jesper de Jong en Suzan Lamens sneuvelden al in de eerste ronde. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn daardoor de enige overgebleven landgenoten in Melbourne.

Van Griekspoor leek op voorhand het meeste verwacht te mogen worden. Hij is de nummer 25 van de wereld en heeft daardoor een geplaatste status in Melbourne. Griekspoor kan daardoor de toppers pas in de derde ronde tegenkomen. De andere Nederlandse deelnemers staan lager op de ranking en konden dus al in de eerste ronde gekoppeld worden aan een absolute ster.

Live Australian Open

Wie alle wedstrijden van de Australian Open wil zien, zal een heel ander slaapritme dan normaal aan moeten nemen. De wedstrijden beginnen elke dag namelijk om 01.00 uur Nederlanse tijd en duren tot ongeveer 14.00 uur. De Australian Open is live te bekijken op tv-zender Eurosport en via streamingsdienst HBO Max. Op dat laatste platform kun je zelf bepalen welke wedstrijd je wil bekijken.

Nieuwe strijd tussen Alcaraz en Sinner?

Het belooft de komende weken ontzettend spannend te worden in Melbourne. Sinner won de afgelopen twee jaar de titel en dus zou je zeggen dat hij de topfavoriet is. Zijn rivaal Carlos Alcaraz, die nummer 1 van de wereld is, versloeg hem vorig jaar echter in de eindstrijd op Roland Garros en de US Open. Alcaraz kan in Melbourne de career slam voltooien, want de Australian Open is het enige grandslamtoernooi dat hij nooit won.

De twee krijgen echter concurrentie van een aantal andere grootheden. Novak Djokovic is met tien eindzeges namelijk de recordkampioen en gaat proberen zijn 25e grandslamtitel te winnen, een record in het tennis. Ook met Alexander Zverev moet rekening worden gehouden. Hij verloor vorig jaar de finale en gaat op jacht naar zijn eerste grandslamtitel.

Sabalenka topfavoriete

Bij de vrouwen lijkt Aryna Sabalenka de topfavoriete. De nummer 1 van de wereld won het toernooi in 2023 en 2024, maar werd vorig jaar in de finale onttroond door Keys. Sabalenka is echter nagenoeg onverslaanbaar op hardcourt en won vier van de laatste grandslamtoernooien op die ondergrond. Iga Swiatek zal haar echter maar al te graag verslaan, want de Poolse kan net als Alcaraz haar career slam voltooien.

Verder moet er ook rekening worden gehouden met Roland Garros-kampioene Coco Gauff en Amanda Anisimova, die vorig jaar de finale haalde op Wimbledon en de US Open. Met Elena Rybakina, Jessica Pegula, Mirra Andreeva en Belinde Bencic zijn er echter ook nog flink wat outsiders.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken op het eerste grandslamtoernooi van het jaar.