Tennisicoon Venus Williams maakte afgelopen week bijzonder nieuws bekend. Ze gaat weer meedoen aan een Grand Slam: de Australian Open. Bij deelname is de Amerikaanse met haar 45 jaar de oudste vrouwelijke deelnemer ooit op het toernooi. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn niet heel erg enthousiast.

'Venus Williams als 45-jarige op de Australian Open is krankzinnig nieuws', luidt de stelling in de Sportnieuws.nl-podcast EN door. "Eens", zegt Van As. Ja, ik heb daar over na zitten denken. Ik weet nog wel dat wij een paar podcasts geleden, toen ze vorig jaar die wildcards kreeg voor Cincinnati en de US Open, dat we dachten: ja mooi, is toch lachen weet je, mooi dat zij op haar leeftijd kan meedoen en een comeback maakt. En dat moet ze zeker doen als ze zich daar goed bij voelt."

Toch plaatst de olympisch kampioene een kanttekening bij de wildcard. "Maar nu denk ik: ja, ze heeft toen ook niet echt een heel goed resultaat behaald." In Cincinnati won ze nog van Peyton Stearns om vervolgens uitgeschakeld te worden door Magdalena Frech. Daarna was het op de US Open na één ronde klaar omdat ze in haar eerste wedstrijd verloor van Karolina Muchova. "En dan denk ik: geef dan de jeugd een kans om zich te laten zien en lekker te tennissen."

'Haar tijd is gewoon voorbij'

"Haar tijd is gewoon voorbij", aldus Van As. "Ze is wel een inspiratiebron", zegt Hoog. "Voor mensen die 45 zijn en nog een comeback willen maken", reageert haar oud-teamgenoot met een knipoog. "Ja, Naomi van As", grapt Hoog vervolgens. "Nou, over drie jaar...", lacht de 42-jarige.

Inspirerend

"Ja maar dat je het ook wil, dat ten eerste", vervolgt Van As. "Ze inspireert wel heel veel vrouwen om te blijven sporten, hoe oud je ook bent", vindt Hoog. Maar volgens haar collega hoeft dat niet per se op het hoogste niveau. "Nee, ik ben het met je eens hoor", reageert Hoog." Maar het is natuurlijk wel inspirerend."

"Maar goed", besluit Hoog, "ik ben het er helemaal mee eens: geef dat lekker aan een jong talent die ervaring opdoet die vlieguren maakt en die over een paar jaar lekker grote toernooien kan spelen." "Dat zijn de nieuwe boegbeelden in tennis. Die hebben we nodig", besluit Van As.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek in hun podcast. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de relletjes op het OKT schaatsen én het WK darts. En ook de 'doodenge' optredens van Mathieu van der Poel en Edwin van der Sar komen voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.