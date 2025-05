Tennisicoon Serena Williams botst met haar man om 'frustrerend' familievermogen van 400 miljoen euro

Tennislegende Serena Williams sloeg in haar carrière enorm veel prijzengeld binnen. Maar ook haar man Alexis Ohanian boerde aardig, als mede-oprichter van het sociale medium Reddit. Hun familievermogen wordt geschat op zo'n 400 miljoen euro, waar hun achter- achterkleinkinderen waarschijnlijk nog van kunnen leven.

Toch is de mentaliteit in huize Ohanian-Williams niet zo. Ze maakten hun oudste dochter Olympia dat geld moet worden verdiend en niet gekregen. Daarom besloten Williams en haar man dat ze klusjes in huis kon doen tegen betaling. Maar daarin botste de oud-tennisster en haar man.

Frustrerende onderhandelingen

"Ja, Olympia heeft een contract", zegt Ohanian in een video die is gedeeld op X. Ze verdient 7 dollar per week, wat neerkomt op ongeveer 6,20 euro. "Onderhandeld door haar moeder - die op de een of andere manier voor vrije weekenden zorgde. De hond voeren, kleren in de wasmand doen, haar bed opmaken, betaald krijgen. We proberen de gedachte te kweken: werk = beloning. Goede dingen komen als je ervoor werkt."

Yes, Olympia’s got a contract. $7/week allowance—negotiated by her mom (who somehow got her weekends off).



Feed the dog, clothes in the hamper, make her bed, get paid.



Tegen die vrije weekenden kon Ohanian niets inbrengen. "Serena was haar advocaat tijdens de onderhandelingen," legt hij verder uit. "Ik heb een echt contract opgesteld. Haar moeder was haar raadsman, wat erg frustrerend was", bekent hij. "We proberen een vliegwiel te creëren tussen het werk doen en het geld krijgen, en dat er dan dingen zijn die ze kan kopen."

Harde lessen

Zo wilde de dochter van Williams en Ohanian ooit een Tamagotchi (een virtueel huisdier kopen), alleen had ze het geld er niet voor. "Ze zette die schattige puppy-oogjes op. Geloof me, ze weet hoe ze papa moet aanpakken."

Hoewel Olympia en de familie Williams-Ohanian financieel klaargestoomd zijn voor de komende generaties, wilde hij niet dat hun kinderen verwend zouden opgroeien, aangezien ze beiden uit een bescheiden milieu kwamen. "Ik moet Olympia dat beetje pijn laten voelen van bah ik moet nog twee weken wachten op mijn salaris."

"Noch Serena, noch ik zijn rijk opgegroeid, dus we proberen allebei te bedenken hoe we de omstandigheden kunnen creëren waarin zij een functionele volwassene kan zijn en tegelijkertijd over middelen beschikt die we ons niet hadden kunnen voorstellen."

Leven in luxe

Ohanian en Williams werkten zelf ook hard voor hun geld. Hij bedacht Reddit en verkocht het tussen de 10 en 20 miljoen dollar, omdat zijn moeder leed aan kanker. Daarnaast was de ondernemer nog bij enkele andere zaken betrokken. Williams werd op haar beurt een van de beste tennissters ooit. Ze won 23 grandslamtitels, eentje minder dan de Australische Margaret Court. In 2012 werd Williams olympisch kampioene.