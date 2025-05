Huilende Rafael Nadal wordt compleet verrast door 'oude vijanden' bij memorabel eerbetoon op Roland Garros: 'Het betekent heel veel voor me'

Roland Garros eerde Rafael Nadal met een speciale trofee én een eeuwig betoon van respect voor de Spaanse tennislegende. Op het gravel van Parijs beleefde Nadal een emotioneel afscheid, zeker toen zijn aartsrivalen hem verrasten.

Nadal was onderdeel van 'De Grote Vier' in het tennis, met Novak Djokovic, Andy Murray en Roger Federer. Zijn tennisrivalen én vrienden kwamen na een minutenlange speech en applaus van de fans het court Philippe-Chatrier. Nadal kreeg een microfoon in z'n handen gedrukt en kon zijn tranen al meteen niet bedwingen. "Het betekent alles voor mij dat jullie hier nu zijn. Het is een mooi signaal naar de wereld dat we elkaars vijanden waren op de baan, maar hier nu als vrienden staan", zei Nadal op de uitverkochte tennisbaan.

Tennislegende Rafael Nadal in tranen bij groots afscheid op Roland Garros, zijn vrouw en ouders kijken vol emoties toe Rafael Nadal kreeg zondagmiddag een waardig afscheid van 'zijn' Roland Garros. De Spaanse tennisser, die eind 2024 stopte met proftennis en recordhouder is op het Franse gravel, zag bij binnenkomst in het hoofdstadion dat het uitzinnige publiek speciale kleding voor hem had aangetrokken.

Sneertje naar Novak Djokovic

Eerst moest Nadal nog naar het scherm kijken, waar Murray, Djokovic en Federer hun komst aankondigden. Voor niemand was het een verrassing dat ze er waren. "Het is ongelofelijk hoe de tijd het perspectief van alles heeft veranderd", sprak Nadal na de video tegen de andere drie tennislegendes. "Jij weet het als enige nog niet Novak, omdat je nog niet gestopt bent, maar met Roger en Andy hebben we er al veel over gepraat. Al die zenuwen en strijd die we hadden als we elkaar zagen op de baan. Nu is het helemaal anders. Nu zijn we vooral blij met wat we bereikt hebben."

i Rafael Nadal omhelst zijn voormalige rivalen. ©Eurosport

'Het betekent heel veel voor me'

Volgens Nadal hebben de vier hun dromen waargemaakt, door de mooiste wedstrijden te spelen en het allerhoogste te bereiken. "We zijn ook de mooiste rivalen geweest. We hebben de wereld laten zien dat we keihard kunnen vechten, maar altijd heel respectvol naar elkaar zijn geweest. Het betekent heel veel voor me dat jullie hier zijn, jullie hebben het me zwaar gemaakt op de baan en jullie pushten me om de beste te zijn. Tennis is maar een spelletje. Soms voelen we dat anders, maar achteraf is dat altijd zo."

Eeuwig eerbetoon

Vervolgens was het tijd voor de huldiging. Eerst kreeg Nadal een speciale trofee in handen gedrukt: een glazen staander met daarop zijn veertien eindzeges op Roland Garros én zijn eigen handtekening. Vervolgens was het nog niet klaar en werd hij naar het net op het midden van het veld gedirigeerd. Daar veegde een baanspecialist wat gravel weg en onthulde zo een eeuwig eerbetoon aan Nadal op de hoofdbaan van Roland Garros. Daar is vanaf nu een witte plaat met daarop zijn voetafdruk en de beker met het cijfer 14 erbij te zien.

i Rafael Nadal krijgt een speciaal eerbetoon op court Philippe-Chatrier. ©Eurosport.

Van tranen naar grote lach

De tranen maakten daarna al snel plaats voor een grote glimlach bij Nadal. Zeker toen hij mocht poseren met zijn vrienden.

i Rafael Nadal poseert met zijn tennisvrienden Andy Murray, Roger Federer en Novak Djokovic. ©Eurosport.

Alles over Roland Garros

