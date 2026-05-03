De Grand Prix van Miami staat pas sinds 2022 op de kalender, maar het is nu al een traditie dat er veel beroemdheden komen kijken bij de Formule 1-race in de Amerikaanse stad. Zo ook dit weekend, want onder meer oud-toptennisster Serena Williams dook op rond het circuit. Zij blijkt een bijzondere band te hebben met Lewis Hamilton.

Hamilton kende een moeilijk debuutjaar bij Ferrari, maar met de nieuwe reglementen van dit jaar kwam hij weer een stuk beter voor de dag. Hij pakte in China zelfs zijn eerste podium voor het team, maar in Miami heeft hij het dit weekend weer een stuk moeilijker.

Mogelijk komt dat door kleine aanpassingen van de regels in de Formule 1. In de sprintrace kwam hij niet verder dan de zevende plek na een incident met Max Verstappen en in de kwalificatie voor de race van zondag reed hij de zesde tijd. Teamgenoot Charles Leclerc rijdt vooralsnog in elke sessie een stuk harder dan de zevenvoudig wereldkampioen.

Serena Williams steunt Hamilton

En dat terwijl Hamilton in Miami zaterdag gesteund werd door een andere sportlegende. Niemand minder dan 23-voudig grandslamkampioene Serena Williams was namelijk te gast bij de Italiaanse renstal. Zij juichte dus voor de Ferrari-coureurs, maar het uit haar post op Instagram werd wel duidelijk voor welke van de twee rijders ze een voorkeur heeft.

"Ik heb het leuk gehad met de Ferrari coureurs. Ik herinner me dat ik Lewis Hamilton wilde ontmoeten omdat hij een geweldige zwarte coureur was die in Engeland won op hetzelfde moment dat Venus Williams of ik won op Wimbledon. Het voelde alsof we elkaar moesten ontmoeten", schrijft de voormalig toptennisster.

Hun eerste ontmoeting was het begin van een bijzondere band tussen de twee: "Dat deden we en vanaf toen vierden we het samen als we allebei wonnen (wat vaak gebeurde). Meer dan tien jaar later zijn we nog steeds erg close. Dat is mijn broer."

Hamilton steunde de inmiddels gestopte Williams tijdens haar carrière ook al eens. Hij zat in 2018 zelfs in haar spelersbox tijdens de finale van Wimbledon. Die verloor de Amerikaanse van Angelique Kerber.

GP Miami

Hamilton hoopt zondag in de race in Miami beter voor de dag te komen. De Brit stond tijdens zijn loopbaan al 203 keer op het podium, maar in Miami lukte hem dat vooralsnog niet. Hamilton start samen met zijn collega's om 19.00 uur Nederlandse tijd aan de race. De starttijd is door verwacht noodweer met een paar uur vervroegd.