Een grote klap voor de Nederlandse tennisfans. Vier landgenoten konden zich deze week via de kwalificaties plaatsen voor het hoofdtoernooi van Wimbledon, maar geen van allen slaagde daarin. Anouk Koevermans en Arianne Hartono sneuvelden woensdag als laatste twee Nederlandse speelsters in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi.

Koevermans is geen onbekende naam in de tenniswereld en dat komt mede door haar vader Mark. Hij was vroeger ook tennisser, deed drie keer mee aan Wimbledon en in 1990 haalde hij zelfs verrassend de achtste finales. De laatste jaren kwam hij vooral in het nieuws doordat hij directeur bij voetbalclub Feyenoord was.

Koevermans onderuit

Zijn tennissende dochter timmert ook aardig aan de weg, maar tot een debuut op een grandslamtoernooi is het nog niet gekomen. Dat gaat ook op Wimbledon niet gebeuren. Koevermans stond weliswaar liefst 51 plaatsen boven tegenstander Kaja Juvan op de ranking, maar de Sloveense haalde in het verleden al tweemaal de derde ronde op Wimbledon.

Koevermans wist tot 2-2 bij te blijven, maar daarna was het eenrichtingsverkeer. Juvan won liefst tien games op rij en gaf de Nederlandse een enorm pak slaag: 6-2, 6-0.

Hartono sneuvelt ook

Ook Hartono slaagde er niet in om voor de eerste keer het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. De 29-jarige Groningse verloor in de tweede ronde van de kwalificaties van het grastoernooi in Londen in drie sets van Talia Gibson uit Australië: 6-3 4-6 6-4.

Hartono is de nummer 187 van de wereldranglijst. De 21-jarige Australische staat op de 129e plaats. Na twee uur benutte Gibson op 5-4 haar vierde matchpoint. Hartono had in de eerste ronde nog knap gewonnen van Tamara Zidansek, die in 2021 in de halve finales op Roland Garros stond.

Vijf Nederlanders op Wimbledon

Gijs Brouwer en Guy den Ouden verloren eerder deze week al in de eerste ronde en dus is het duidelijk dat er in Londen vijf landgenoten mee zullen doen aan het hoofdtoernooi. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Arantxa Rus en Suzan Lamens zijn rechtstreeks geplaatst. Het vijftal krijgt vrijdag tijdens de loting te horen tegen wie ze moeten gaan spelen in de eerste ronde.

Griekspoor is de enige die zeker weet dat hij een topspeler gaat ontlopen in zijn openingspartij. Hij is door een aantal afmeldingen een van de 32 geplaatste spelers bij de mannen. Zij worden bij de loting beschermd en dus kan Griekspoor pas in de derde ronde tegen iemand spelen die hoger op de wereldranglijst staat.