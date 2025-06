In de laatste ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon waren er geen Nederlanders meer over, maar er was toch nog een linkje naar ons land te vinden. De Australische Emerson Jones heeft namelijk een relatie met een Nederlands tennistalent en zij maakte veel indruk in de kwalificaties. Ze mocht zelfs dromen van haar debuut op het heilige gras, maar zo ver komt het waarschijnlijk niet.

De 16-jarige Jones is de vriendin van niemand minder dan Mees Röttgering, die eerder dit jaar zijn debuut maakte op het ABN Amro Open in Rotterdam. De Nederlander is precies één jaar ouder dan de Australische. Beiden werden op 7 juli geboren, maar Röttgering kwam in 2007 ter wereld en Jones in 2008.

De twee staan allebei te boek als groot talent, want zowel Jones als Röttgering haalde de eerste positie op de wereldranglijst bij de junioren. Ze timmeren inmiddels ook op de ranking voor de senioren aan de weg, maar dat gaat bij Jones wat sneller dan bij haar Nederlandse vriend. De Australische is de nummer 209 van de wereld en mag daardoor ook meedoen aan het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. Daar is Röttgering als nummer 649 bij de mannen nog niet aan toe.

Krankzinnige partij

Jones speelde dinsdag in de kwalificaties voor het grandslamtoernooi een van de krankzinnigste partijen van de eerste ronde. Ze nam het op tegen de Kroatische Antonia Ruzic, die meer dan honderd plekken hoger staat. Jones trok aan het langste eind na een krankzinnig duel: 6-1, 0-6, 6-0. Ze was op woensdag ook te sterk voor de Servische Lola Radivojevic (6-4, 6-4) en had dus nog maar één zege nodig om haar debuut in het hoofdtoernooi van Wimbledon te mogen maken.

Geen debuut op Wimbledon

Die overwinning kwam er echter niet, want de Française Diane Parry was in de laatste kwalificatieronde veel te sterk voor het jonge talent: 6-2, 6-2. Dat was geen schande voor Jones, want Parry staat bijna honderd plekken hoger op de wereldranglijst en stond in 2022 al eens in de derde ronde op Wimbledon.

De 16-jarige Jones heeft nog een hele kleine kans om alsnog toegelaten te worden tot het hoofdtoernooi, maar dan moeten er wel heel veel spelers zich de komende dagen afmelden voor Wimbledon.

Ze maakte in eigen land op de Australian Open eerder dit jaar overigens wel al haar debuut op een grandslamtoernooi, maar dat was niet helemaal op eigen kracht. De organisatie gaf haar toen een wildcard. Jones verloor vervolgens met duidelijke cijfers van topspeelster Elena Rybakina in de eerste ronde: 1-6, 1-6.

Juniorentoernooi

Waar Röttgering dit jaar niet meer bij de junioren in actie komt, doet Jones dat nog wel. Ze was op de Australian Open en Roland Garros als eerste geplaatst in het meisjestoernooi, maar verloor beide keren in de halve finale. Ook op Wimbledon is ze weer van de partij bij de junioren en dus zal ze de komende weken alsnog in actie komen op het heilige gras.