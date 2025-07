De Canadese Victoria Mboko is de nieuwste sensatie van de tenniswereld. Het 18-jarige supertalent won in maart pas haar eerste wedstrijd op het hoogste niveau, maar knalt enkele maanden later omhoog op de wereldranglijst. Ook in haar eigen land blijft ze winnen.

Mboko heeft niet de achtergrond die de meeste toptennissers hebben. Haar ouders vluchtten ruim dertig jaar geleden uit de Democratische Republiek van Congo. De toekomstige toptennisser werd geboren in Amerika, waar haar vader woonde, maar verhuisde als baby naar de woonplaats van haar moeder, Canada. Daar werd de familie herenigd.

Congo

Toen bleek dat Mboko talent had, zetten ze alles op alles voor haar carrière. Vader Cyprien werkte in de avonden als werktuigbouwkundige om overdag zijn dochter naar de tennistraining te begeleiden. Met succes: Mboko is gestegen naar plek 73 van de wereld en wordt gezien als een van de grootste tennistalenten van dit moment.

Op het Masterstoernooi in eigen land dat deze week is begonnen, blijft ze verrassen. Mboko plaatste zich voor de derde ronde door nummer 22 van de wereld Sofia Kenin met 6-2 6-3 te verslaan. De Tsjechische Marie Bouzková (WTA-52) is haar volgende tegenstander.

Serena Williams

Net als Serena Williams kwam Mboko ook niet uit een vooraanstaande familie. Tennissen en met name het huren van een tennisbaan én een goede trainer, kost simpelweg bakken met geld. "Toen ik jonger was en veel tennis op tv keek, had ik altijd het gevoel dat Serena (Williams, red.) alles won. Het was heel vanzelfsprekend om naar haar op te kijken als een rolmodel", vertelde ze op een persconferentie.

De 18-jarige tennisster wordt slechts door enkele andere tieners vergezeld in de top 100 van de wereld. Mirra Andreeva, ook 18 jaar, is het grootste talent van dit moment. Zij is de nummer vijf van de wereld en stond eerder dit jaar nog in de halve finale van Roland Garros. Ook Maya Joint (WTA-44) en de 17-jarige Iva Jovic (WTA-92) behoren tot die lijst.