Victoria Mboko heeft voor een gigantische stunt gezorgd in de achtste finales van het WTA 1000-toernooi van Montreal. Het Canadese tennistalent rekende voor eigen publiek in een vloek en een zucht af met topfavoriet Coco Gauff: 6-1, 6-4.

Gauff is de nummer twee van de wereld en dat heeft ze mede te danken aan haar op Roland Garros. Ze was op het Parijse gravel in de finale te sterk voor lijstaanvoerster Aryna Sabalenka, maar na die triomf is de klad er flink in gekomen. Zo verloor ze op Wimbledon al in de eerste ronde. De Amerikaanse won in Montreal eindelijk weer twee wedstrijden, maar beide keren ontsnapte ze na een thriller. Op het spel van Mboko had ze echter totaal geen antwoord.

Superstunt

De 18-jarige Canadese begon het jaar als de nummer 333 van de wereld, maar dankzij vijf titels bij ITF-toernooien, het niveau onder de WTA Tour, is ze inmiddels 85ste. Mboko kreeg daarom een wildcard voor haar thuistoernooi en dat vertrouwen heeft ze volledig waargemaakt. Ze won in de tweede ronde al van voormalig Australian Open-kampioene Sofia Kenin, maar haar grootste stunt moest toen nog volgen.

Die kwam er in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag. Mboko had in Rome eerder dit jaar al een set van Gauff gewonnen, maar deze keer werden dat er zelfs twee. Ze vloog uit de startblokken door de Amerikaanse direct te breken en dat bleek een voorteken voor hoe de rest van de set zou verlopen.

Ongeloof bij Mboko

Gauff kon in de tweede set beter bijblijven, maar toen ze bij een 5-4 achterstand moest serveren om in de partij te blijven, ging het helemaal fout. Een backhand in het net bezegelde haar lot. Thuisspeelster Mboko sloeg uit ongeloof de handen voor de ogen terwijl de fans uit hun dak gingen. Ze kreeg aan het net een omhelzing van de nog altijd pas 21-jarige Gauff, die maar al te goed weet hoe het is om op jonge leeftijd door te breken.

"Dit is ongelooflijk", reageerde Mboko na afloop van de partij in het interview op de baan. "Ik ben zo blij om zo'n kampioen te verslaan."

Pressure? What pressure 🧊



Victoria Mboko reaches her first ever WTA 1000 quarterfinal after taking out the top seed Gauff 6-1, 6-4.#OBN25 pic.twitter.com/S3X8ttdadw — wta (@WTA) August 3, 2025

Kwartfinale met kansen

Voor Mboko liggen er kansen om nog verder te gaan komen, want in de kwartfinales neemt ze het op tegen Jessica Bouzas Maneiro. De Spaanse is de nummer 51 van de wereld en staat net als de Canadese pas voor het eerst bij de laatste acht van een WTA 1000-toernooi.