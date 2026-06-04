Tennisster Maja Chwalinska heeft in de halve finale op Roland Garros voor een nieuwe stunt gezorgd. De 24- jarige Poolse qualifier was in twee sets te sterk voor de Russische Diana Shnaider en staat in de finale: 7-6 (4) 6-4. Na afloop was ze erg emotioneel.

In de eerste set waren beide speelsters, die debuteerden in een halve finale op een grandslam, aan elkaar gewaagd. De Poolse won de set in een tiebreak na een aantal fraaie rally's.

In de eerste set waren beide speelsters, die debuteerden in een halve finale op een grandslam, aan elkaar gewaagd. De Poolse won de set in een tiebreak na een aantal fraaie rally's. Shnaider had eerder in het toernooi de nummer één van de wereld, Aryna Sabalenka, uitgeschakeld.

De tweede set begon de nummer 114 van de wereld sterk en forceerde direct een break. Shnaider (22), zelf de mondiale nummer 23, brak direct terug, maar dat bleek niet voldoende. Chwalinska, die dankzij haar prestaties op dit toernooi flink zal stijgen op de wereldranglijst, bleef gefocust en benutte haar eerste matchpoint.

'Het voelt als een droom'

"Het voelt als een droom. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet wat ik moet zeggen, sorry. Ik ben gewoon heel blij", zei ze na afloop. Fysiek voelt ze zich echter niet geweldig, geeft ze toe. "Ik zal niet liegen. Het is een uitdaging om elke dag tegen de beste tennissters ter wereld te spelen. Maar het is een Grand Slam, dus je moet alles geven wat je hebt. Je hoort mij niet klagen", zegt ze met een lach.

Ze wist in de partij met Shnaider haar kalmte te behouden op de baan. "Maar vanbinnen werd ik wel een beetje gek", vervolgt ze. In de finale treft ze Mirra Andreeva. Haar coach zat al op de tribune te kijken naar de halve finale van Chwalinska.

De Poolse gaat zich nog niet meteen richten op haar tegenstander in de einstrijd. "Laat me even van dit moment genieten", zegt ze onder luis applaus van het publiek in Parijs. "Daarna ga ik zo goed mogelijk proberen te herstellen." Ze kan de tweede qualifier ooit worden die een grandslamfinale wint, nadat Emma Raducanu dat deed op de US Open in 2021.

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