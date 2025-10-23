De Franse tennisser Arthur Fils (21 jaar) beleeft een rampjaar. Hij leek in 2025 op weg naar de top 10 van de wereld, maar slaat nu al maandenlang toernooien over en zakt daardoor weg op de ATP-ranking. En dat alles door wat een tegenstander 'een nepblessure' noemde.

In de tweede ronde van Roland Garros, in mei 2025, speelde Fils tegen Jaume Munar. In die partij tegen de Spaanse tennisser werd Fils vlak voordat de vierde set begon tijdens een medische time-out behandeld. Die set verloor hij met liefst 6-0, waarna Fils in de beslissende set een break achter kwam te staan. Toch knokte Fils zich terug en won hij zelfs: 7-6 7-6 2-6 0-6 6-4.

Kramp

Munar reageerde erg zuur op de nederlaag. "Hij kreeg bezoek van de arts vanwege een vermoedelijke rugblessure, maar ik ben ervan overtuigd dat het ging om kramp", zei hij.

"In dat geval had hij geen recht op een behandeling. De time-out hinderde mij verder niet, maar regels zijn regels. Als je een echte blessure hebt, dan speel je niet zoals hij in de vijfde set speelde."

Blessure keert terug

Fils maakte korte metten met de theorie dat hij een nepblessure had verzonnen. Hij trok zich namelijk terug voor de derde ronde. En ook de weken daarna kwam hij niet in actie, zodat hij ook de grandslamtoernooien Wimbledon en US Open miste. In juli probeerde hij nog een terugkeer bij het Canadian Open, maar dat was zijn enige activiteit sinds Roland Garros.

"De blessure die ik heb treedt vaak op bij kinderen", zei Fils bij Roland Garros over zijn kwaal. "Het is een stressfractuur. Het is mij al tweemaal eerder overkomen. Ik moest een brace dragen. Toen genas het. Mijn lage rug is ietwat gekromd. Ik had oedeem in het mergbeen. Dat keert nu terug. Ik moet een manier vinden om dat te laten genezen en om het nooit meer terug te laten keren."

Einde seizoen voor Franse tennisser Arthur Fils

Fils heeft nu besloten om een punt te zetten achter dit tennisjaar. Daardoor is hij dus ook niet present bij het masterstoernooi in Parijs.