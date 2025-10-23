Valentin Vacherot zorgde eerder deze maand voor misschien wel één van de grootste stunts ooit in het tennis door het masterstoernooi van Shanghai te winnen. Dat terwijl de 26-jarige tennisser uit Monaco tot dat moment slechts één partij op het hoogste niveau had gewonnen. Zijn vriendin deed deze week een opmerkelijke onthulling over het succes van haar geliefde.

Vacherot won eerder dit jaar bij het masterstoernooi in Monte Carlo pas zijn allereerste partij op ATP-niveau en de enige reden dat hij daar mee mocht doen, was omdat de organisatie hem een wildcard had gegeven voor het evenement in eigen land. In Shanghai sloeg hij zich ineens door de kwalificaties heen en vervolgens werd hij de hoofdpersoon in zijn eigen jongensboek.

De Monegask haalde als nummer 204 van de wereld vanuit het niets de finale door van onder meer Novak Djokovic, Tallen Griekspoor en Holger Rune te winnen. Dat was op zichzelf natuurlijk al orachtig, maar het werd alleen maar mooier doordat uitgerekend zijn neef Arthur Rinderknech in de eindstrijd zijn tegenstander was. Vacherot versloeg ook hem en voltooide daarmee zijn sprookje.

Geliefde stuurde bericht naar beste vriend

Zijn geweldige run in Shanghai kwam voor iedereen in de tenniswereld als een verrassing, maar niet voor de mensen om hem heen. Dat onthulde zijn vriendin Emily Snyder in gesprek met de tennisbond ATP. "Ik heb altijd gezegd: het moment gaat komen, het is een kwestie van tijd."

Vacherot speelde een maand voor zijn superstunt in China een toernooi op de tennisacademie van Rafael Nadal. Snyder was daar ook aanwezig en bleek ondanks zijn vroege nederlaag erg onder de indruk van zijn spel: "Net na het toernooi stuurde ik een bericht naar zijn beste vriend. Ik zei: 'Shanghai weet niet wat het te wachten staat, hij gaat de kwartfinales halen.'"

Ongeloof na superstunt

Tot haar grote verbazing kwam die voorspelling ook nog uit en dat was ook iets dat Vacherot zelfs niet kon geloven. "Elke keer als we in de avond terug in het hotel kwamen, stonden we daar en staarden we naar elkaar om vervolgens in lachen uit te barsten. Zaten we in een droom? Is dit het echte leven?", vroegen de twee zich af volgens Snyder.

Uiteindelijk pakte Vacherot zelfs de titel in Shanghai en het besef is nog altijd niet ingedaald bij de geliefde van de tennisser. "Zelfs nu we terug zijn, denk ik niet dat het helemaal tot ons beiden doordringt wat er nu echt is gebeurd. En natuurlijk maakt het feit dat het ook met zijn neef gebeurde het alleen maar gekker. Hij zou na Shanghai vijf Challengers spelen, wat nu natuurlijk niet het geval is."

Sterk optreden in Basel

Vacherot kreeg in plaats daarvan een wildcard voor het ATP 500-toernooi in Basel en liet daar zien dat hij zich met de beste spelers kan meten. Hij maakte het de als eerste geplaatste Taylor Fritz erg moeilijk, maar de Amerikaanse nummer vier van de wereld won na een gevecht van 2,5 toch van de Monegask: 4-6, 7-6, 7-5.



