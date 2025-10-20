Voor het eerst sinds 882 dagen mocht Daniil Medvedev de trofee van een ATP-toernooi omhoog houden. De Rus versloeg Corentin Moutet en legde beslag op de titel in Almaty, de hoofdstad van Kazachstan. Na afloop had hij een prachtige boodschap voor zijn familie.

Medvedev verbaasde voor het toernooi al met de keuze die hij maakte. Hij wees bij voorbaat een deelname aan het lucratieve Six Kings Tournament in het Saudische Riyad af. Medvedev koos ervoor om in Almaty te spelen met de kans om op te klimmen in de rankings in plaats van de kans op zes miljoen dollar in Riyad. Dat zorgde voor complimenten aan het adres van de Rus.

De vorm van Medvedev was de afgelopen jaren niet op zijn best en dus was het al 882 dagen geleden dat hij voor het laatst een titel pakte. De Rus, die nog US Open-kampioen werd in 2021, speelde echter uitstekend in Kazachstan. Tijdens het toernooi rekende hij al af met Adam Walton, Fabian Marozsan en James Duckworth. Daarom mocht Medvedev de finale spelen tegen Moutet.

Spanning in Almaty

Medvedev speelde ook in de finale sterk, maar Moutet gaf zich niet zo maar gewonnen. De Rus won set 1 met 7-5, maar een set later trok Moutet met een 6-4 de stand weer gelijk. In de laatste set pakte Medvedev echter snel het initatief. Hij won de beslissende set met 6-3 en dus schreef hij de titel in Almaty op zijn naam.

Door de overwinning in Kazachstan blijft ook een opvallende reeks van Medvedev in stand. De Rus won in zijn loopbaan al 21 ATP-titels. Het bizarre is echter dat hij die titels ook in 21 verschillende steden won. Medvedev schreef een toernooi dus nog nooit twee keer op zijn naam.

Emotionele boodschap

In Almaty werd Medvedev toegejuicht door zijn vrouw en zijn twee dochters. Een extra motivatie, aldus de Rus. "Ik wil mijn familie, mijn prachtige vrouw en mijn twee dochters bedanken. Het is de eerste keer dat we met zijn vieren samen zijn op een toernooi. Om dan te winnen is helemaal fantastisch. Ik draag deze titel op aan mijn jongste dochter Victoria. De eerste titel die ik won na de geboorte van mijn oudste dochter Alisa was voor haar. Dus deze is voor Victoria."