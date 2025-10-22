Botic van de Zandschulp heeft zijn status als lucky loser verzilverd in het Zwitserse Basel. De Nederlandse toptennisser werd via de achterdeur alsnog toegelaten tot het ATP 500-toernooi en zorgde in de eerste ronde meteen voor een sensatie door de als zesde geplaatste Jiri Lehecka te declasseren.

Van de Zandschulp heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van het tennistoernooi van Basel. De nummer 82 van de wereldranglijst, die als lucky loser was toegelaten tot het hoofdschema in Zwitserland, versloeg de als zesde geplaatste Tsjech Jiri Lehecka met 6-2 6-2. In nog geen anderhalf uur was hij klaar met de nummer 17 van de wereld.

Aanvallend spel

Van de Zandschulp (30) moest in zijn eerste servicegame nog twee breakpoints wegwerken, maar speelde daarna een sterke eerste set. Met aanvallend spel en een aantal fraaie returns brak hij Lehecka twee keer op rij, waarna hij na een lange achtste game de set binnenhaalde.

Bijzondere tegenstander in tweede ronde

Ook in de tweede set kwam Van de Zandschulp sterk voor de dag en brak hij de mondiale nummer 17 opnieuw twee keer op rij. Hij wist op de opslag van de Tsjech twee matchpoints niet te benutten, maar verzekerde zich op eigen opslag van de winst. Van de Zandschulp, die sinds kort werkt met coach Raemon Sluiter, treft de Amerikaan Reilly Opelka in de tweede ronde. Hij verloor zondag in de kwalificaties nog met 4-6, 4-6 van Opelka.

Reilly Opelka

Qualifier Opelka versloeg in de eerste ronde, nadat hij dus Van de Zandschulp al had uitgeschakeld, Sebastian Baez. De Argentijn stond zo'n twintig plekken hoger dan de als 62ste gerankte Amerikaan, maar had geen antwoord op Opelka, die met 6-3, 6-4 won. Op basis van de eerder gespeelde onderlinge wedstrijd én het feit dat Opelka zelf weer zo'n twintig plekken hoger staat dan Van de Zandschulp, is de Amerikaan favoriet.

Fritz en Shelton

Toptennissers Taylor Fritz en Ben Shelton zijn als eerste en tweede geplaatst in Basel. Zij zitten aan weerszijden van het schema. Fritz speelt zijn eerste ronde tegen de sensatie van Shanghai, de Monegaskische winnaar Valentin Vacherot.