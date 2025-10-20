Tallon Griekspoor heeft bij het ATP-toernooi van Wenen voor een stunt gezorgd. De Nederlandse tennisser rekende in de Oostenrijkse hoofdstad af met wereldtopper Karen Khachanov: 6-3, 5-7, 6-4.

Het was alweer even geleden dat Griekspoor en Khachanov elkaar hadden getroffen, want in 2019 speelden ze hun enige eerdere duel. De Nederlander was toen nog een relatief onbekende naam in het tennis, maar de Rus stond toen al in de top-10 van de wereld. Desondanks wist Griekspoor voor eigen publiek in Rotterdam toen wel te stunten tegen Khachanov. Dat lukte hem in Wenen opnieuw tegen de nummer 13 van de wereld.

IJzersterk serveerwerk

Griekspoor en Khachanov vlogen in het begin van de partij door hun servicegames heen en een tiebreak leek daardoor onvermijdelijk. De als vijfde geplaatste Rus gaf in zijn eerste drie opslagbeurten zelfs geen enkel punt weg, maar in zijn vierde ging het plotseling helemaal mis. Griekspoor sloeg op zijn derde breakpoint toe en serveerde de set onder toeziend oog van vriendin Anastasia Potapova, een landgenote van Khachanov, probleemloos uit: 6-3.

De Nederlandse nummer 28 van de wereld had ook in set twee de overhand en het was wachten op de break. Hij kreeg bij 1-1 en 4-4 kansen, maar benutte die niet. En ook in het tennis geldt de gouden regel dat je de kansen moet pakken, want anders doet de ander dat. Khachanov kreeg bij 6-5 in de tweede set zijn allereerste breakpoint van de partij en dat was direct een setpoint. De finalist van vorig jaar benutte die kans wel en trok de wedstrijd weer gelijk

Griekspoor stunt tegen wereldtopper

Waar Griekspoor de afgelopen tijd nog weleens ontspoorde na tegenslag, was dat deze keer niet het geval. Hij bleef gefocust en dreef Khachanov bij vlagen tot wanhoop met zijn sterke service. Zelf liet hij in de eerste game nog een breakpoint liggen, maar bij 3-3 was het na een geweldige passing met zijn forehand wel raak. Griekspoor bleef ijskoud en maakte het op zijn eerste matchpoint direct af.

Griekspoor treft in de tweede ronde de Amerikaan Brandon Nakashima. Als de Nederlander ook die wedstrijd wint dan komt hij in de kwartfinales mogelijk Alexander Zverev tegen.