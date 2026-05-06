Jesper de Jong heeft niet opnieuw kunnen stunten bij het ATP 1000-toernooi in Rome. De Nederlander speelde soms erg slordig en ging kansloos onderuit tegen de Portugees Nuno Borges: 3-6, 0-6. Bovendien kreeg hij het nog aan de stok met een fan van zijn opponent.

Jesper de Jong was nog met veel vertrouwen afgereisd naar Rome. Op het Challenger-toernooi in Cagliari bereikte hij de kwartfinale, en afgelopen jaar reikte hij tot ongekende hoogte in Rome. Daar werd zijn opmars pas in de derde ronde gestuit door wereldtopper Jannik Sinner. Dat betekende echter ook dat er veel op het spel stond voor De Jong.

Akkefietje met fan

De wedstrijd begon nog gelijkopgaand tussen De Jong, de nummer 102 van de wereld, en de Portugees Nuno Borges, die vijftig plaatsen hoger staat. Maar na twee keer te zijn gebroken trok Borges de eerste set met 6-3 naar zich toe. In de tweede set was de 25-jarige Noord-Hollander erg slordig en raakte hij ook gefrustreerd. Het leidde tot een roemloos verlies van 6-0. Daarmee zit het toernooi in Rome er alweer op voor De Jong.

Vlak voor het eind van de tweede set was er nog een zeer opmerkelijk incident met De Jong in de hoofdrol. Vanuit het publiek riep er iemand iets negatiefs naar hem, en daar was de Haarlemmer niet van gediend. "Zeg het dan in mijn gezicht", aldus een geïrriteerde tennisser, die vervolgens tot de orde werd geroepen door de scheidsrechter. Het lijkt te gaan om een Portugese fan van Borges, die sowieso de hele wedstrijd achter hun held stonden.

Roland Garros

De Jong moet nu nog alle zeilen bijzetten om Roland Garros te halen. Als speler van buiten de top 100 is hij immers niet direct gekwalificeerd. In de Italiaanse hoofdstad verdedigde de Nederlander een hele rits aan punten na vorig jaar, vijftig in totaal, maar die is hij nu dus kwijt. Daardoor zakt hij waarschijnlijk nog enkele plekken.

Wellicht lag zijn slordige spel aan de afwezigheid van zijn vriendin Pien Hersman, die hem de voorbije weken steevast supporte. Zij is inmiddels terug in Heerenveen om zich voor te bereiden op het nieuwe schaatsseizoen.

