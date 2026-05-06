Botic van de Zandschulp heeft op heerlijke wijze de tweede ronde van het Masters-toernooi van Rome bereikt. De Nederlandse toptennisser speelde in fases met zijn Franse tegenstander Alexandre Muller. Het werd 2-0 in sets en van de lichte blessure van vorige week was niks te merken bij Van de Zandschulp.

In de eerste set waren de twee uiterst gelijkwaardig aan elkaar. Het eerste breakpunt kwam halverwege de set voor de Fransman, maar Van de Zandschulp (30) speelde alle vier de kansen die de één jaar jongere Muller kreeg weg. Zelf sloeg hij op het juiste moment wel toe. Op zijn allereerste breakpunt sloeg hij wel raak, kwam 6-5 voor en maakte het onder grote druk op eigen service af: 7-5.

In de tweede set brak Van de Zandschulp zijn Franse tegenstander ook al snel en kwam op een 2-1 voorsprong. Zelf serveerde hij ijzersterk en kwam hij nauwelijks in de problemen op eigen service. Op 5-3 was hij nog maar één game verwijderd van de zege en die pakte hij meteen: 6-3. De pupil van trainer Raemon Sluiter liet zich van zijn beste kant zien en dreef Muller tot wanhoop. Wat de Fransman ook probeerde, de Nederlander sloeg alles terug en liet Muller soms met verbazing achter aan de overkant van het net.

Volgende ronde en prijzengeld

In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de Fransman Arthur Rinderknech. De als 22ste geplaatste toptennisser mocht de eerste ronde overslaan, net als alle andere geplaatste spelers. Met het bereiken van de tweede ronde is de Nederlandse tennisser al verzekerd van 31.585 euro aan prijzengeld.

Afmelding in Madrid met blessure

Van de Zandschulp liet vorige week het Masters-toernooi van Madrid schieten. Volgens zijn coach had hij een lichte blessure opgelopen. De commentator van Ziggo Sport had daar meer informatie over. Volgens hem verstapte de Nederlander zich op het ATP-toernooi van München en hield hij daar liesklachten aan over. In Rome was daar niks van te melden.

Rome Masters

Vanaf 24 mei begint Roland Garros, het summum van het gravelseizoen, in Parijs. Het Masters-toernooi van Rome is de laatste voorbereiding op de Grand Slam, maar in de Italiaanse hoofdstad stond het bol van de afmeldingen de afgelopen dagen. Met Jesper de Jong en Tallon Griekspoor zijn er in totaal drie Nederlanders actief in het hoofdtoernooi.

