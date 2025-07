Jesper de Jong beleeft in het Zweedse Bastad een hele bijzondere week. De tennisser staat daar zondag voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. Wat het resultaat van die wedstrijd ook wordt: De Jong is al zeker van een hele mooie mijlpaal in zijn loopbaan.

Waar topspelers als Jannik Sinner en Carlos Alcaraz zich al in hun tienerjaren op het hoogste toneel lieten zien, gaat het bij De Jong allemaal volgens de geleidelijke weg. De 25-jarige Nederlander wordt ieder jaar beter en slaagde er eerder dit jaar in om zich voor het eerst bij de beste 100 spelers op de wereldranglijst te voegen. Dat kwam mede doordat hij in Montpellier voor het eerst de halve finale van een ATP-toernooi wist te halen.

De Jong viel onlangs weer uit de top-100 en dat lijkt hem extra motivatie te hebben gegeven. In het Zweedse Bastad verrast hij deze week vriend en vijand. De Jong haalde op knappe wijze de kwartfinales, maar daar hield het niet op. In die ronde rekende hij in een spannend duel af met landgenoot Tallon Griekspoor en in de halve finales moest ook Ugo Camilo Carabelli eraan geloven.

Hoogste positie ooit op wereldranglijst

De Nederlander speelt zondag zijn allereerste ATP-finale tegen de Italiaan Luciano Darderi. Dat is natuurlijk een bijzonder moment in zijn loopbaan, maar zelfs als hij die wedstrijd verliest, zal hij komende maandag zijn beste notering ooit op de wereldranglijst verbeteren.

De Jong krijgt voor zijn finaleplaats in Zweden 165 punten en maakt daarmee een enorme sprong. Hij stijgt in ieder geval 23 plekken en staat virtueel op de 83ste plek. Dat is vier plekken hoger dan zijn hoogste notering ooit, want eerder dit jaar stond hij eventjes op de 87ste plek. Als De Jong de finale van Darderi weet te winnen dan krijgt hij er nog eens 85 punten bij en daarmee zou hij zelfs stijgen naar plek 75.

Groot voordeel

De Nederlandse tennisser zal door zijn sterke spel in Bastad dus stevig in de top-100 komen en dat is een groot voordeel. Dan hoeft hij namelijk geen kwalificaties te spelen voor de grandslamtoernooien. De Jong zal dat volgende maand op de US Open ondanks zijn goede week in Zweden nog wel moeten doen. De inschrijvingsdeadline voor dat evenement is al geweest en toen stond De Jong nog niet bij de beste honderd.

Nummer 2 van Nederland

De 25-jarige De Jong is vanaf aanstaande maandag in ieder geval de nummer 2 van Nederland. Hij passeert op de wereldranglijst Botic van de Zandschulp, die dan op plek 103 te vinden zal zijn. Tallon Griekspoor zal voorlopig nog wel even de beste Nederlander blijven, want hij staat ver boven zijn landgenoten. Hij is de nummer 31 van de wereld.